تریلر جدید Death Stranding 2 جزئیات گیم‌پلی، ارتقاها و مکانیک‌های مخفی‌کاری را نشان می‌دهد

تریلر جدید Death Stranding 2: On the Beach جنبه‌های حمل، ارتقا، مبارزه و مخفی‌کاری را نمایش می‌دهد. در تریلر جدید بازی Death Stranding 2: On the Beach که توسط پلی استیشن منتشر شده، نگاهی جامع به مکانیک‌های گیم‌پلی ارائه می‌شود. این تریلر شامل اطلاعاتی درباره بلایای طبیعی ناشی از Chiralium، ابزارهای جدید و ویژگی‌های ارتقای […]

منبع متن: gamefa