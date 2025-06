اطلاعات جدیدی درباره فیلم Spider-Man: Beyond The Spider-Verse منتشر شد

شامیک مور، ستاره مارول، نخستین اظهارنظر خود درباره فیلم Spider-Man: Beyond the Spider-Verse را پس از اعلام تاریخ جدید اکران آن ارائه داد. بیش از دو سال پس از پایان Spider-Man: Across the Spider-Verse، سونی سرانجام به مراحل نهایی تولید سه‌گانه مایلز مورالز نزدیک شده است. با تایید تاریخ اکران این اثر برای سال ۲۰۲۷، […]

منبع متن: gamefa