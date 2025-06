پاتریک شوارتزنگر خواستار نقش کریستین بیل در American Psycho شد

پاتریک شوارتزنگر می‌خواهد نقش قبلی کریستین بیل را در بازسازی آینده فیلم American Psycho بازی کند، اما تهیه‌کنندگان در مورد توانایی‌های او تردید دارند. از زمانی که لوکا گوادانینو کارگردان فیلم Call Me by Your Name تصمیم گرفت American Psycho را بازسازی کند. طرفداران و کارشناسان صنعت سینما در حال انتخاب بازیگران مناسب برای نقش‌ها هستند. […]

منبع متن: gamefa