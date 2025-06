کپکام درون بازی Onimusha Way of the Sword یک معبد واقعی را کاملاً بازسازی کرده است

Capcom با همکاری معبد Kiyomizu-dera در کیوتو، نسخه‌ای وفادار به این مکان را برای Onimusha: Way of the Sword بازسازی کرده است. آکیهیتو کادوکی، تهیه‌کننده بازی، در گفت‌وگو با سایت GamesRadar طی رویداد Summer Game Fest گفت: ما با مسئولان معبد Kiyomizu-dera همکاری داشتیم. برای ما مهم بود که این مکان‌های واقعی در کیوتوی ژاپن […] منبع متن: gamefa