شایعه: سومین بسته الحاقی The Witcher 3 سال آینده منتشر خواهد شد

پادکست لهستانی Rock and Boris اخیراً ادعا کرده است که سومین بسته گسترش‌دهنده بازی The Witcher 3 در سال ۲۰۲۶ منتشر خواهد شد. شرکت CD Projekt Red پس از دو نسخه ابتدایی The Witcher، در سومین تجربه خود موفق شد یک فرمول بسیار خوب برای یک اثر نقش‌آفرینی خلق کند. بازی The Witcher 3 جایگاه […]

منبع متن: gamefa