اولین تیزر از انیمیشن In Your Dreams منتشر شد

نتفلیکس اولین تیزر از انیمیشن مورد انتظار In Your Dreams را منتشر کرده است. انیمیشن In Your Dreams داستان دو خواهر و برادر با نام‌های استیوی و الیوت را روایت می‌کند که با استفاده از کتابی جادویی به سرزمین رویاها منتقل می‌شوند تا با پیدا کردن مرد ماسه‌ای، آرزوی آنها برای بهبود رابطه پدر و […]

منبع متن: gamefa