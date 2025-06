آهنگ‌ساز سریال The Last of Us تأکید کرد فصل ۴ در راه است

با توجه به تأیید غیرمستقیم آهنگساز سریال The Last of Us، فصل چهارم به احتمال زیاد ساخته خواهد شد. جیک استلی، آهنگساز سریال موفق The Last of Us که توسط HBO ساخته شده است، در مصاحبه‌ با پادکست The Last of Us: Savage Starlight اعلام کرد حداقل دو فصل دیگر در راه است. این موضوع […]

منبع متن: gamefa