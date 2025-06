دستمزد هنگفت کوئنتین تارانتینو برای فیلم Once Upon a Time in Hollywood 2 فاش شد

در میان اخبار مربوط به پیوستن یحیی عبدالمتین دوم به پروژه‌ی در حال تولید Once Upon a Time in Hollywood 2، جف اسنایدر از وب‌سایت The InSneider همچنین گزارش داده که کوئنتین تارانتینو برای نگارش فیلم‌نامه‌ی این اثر، دستمزد بسیار بالایی دریافت می‌کند. بر پایه‌ی گزارش اسنایدر، تارانتینو مبلغ قابل توجه ۲۰ میلیون دلار برای […] منبع متن: gamefa