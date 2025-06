کریگ مازن از دیالوگ جنجالی فصل دوم سریال The Last of Us می‌گوید

کریگ مازن خالق سریال The Last of Us به تازگی درباره دیالوگ جنجالی الی درباره پدر شدن در فصل دوم صحبت کرده است. یکی از سازنده‎‌های سریال The Last of Us یعنی کریگ مازن، اخیراً درباره یکی از دیالوگ‌های بحث‌برانگیز فصل دوم صحبت کرده است. پس از موفقیت گسترده و استقبال منتقدان و طرفداران از […] منبع متن: gamefa