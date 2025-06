فهرست تروفی‌‌های بازی The Alters

فهرست تروفی‌‌های بازی The Alters منتشر شد. این عنوان شامل ۴۸ تروفی برونز، ۵ تروفی نقره‌ای و ۲ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: A Quantum SingularityEarn all trophies in the Alters The survivorReach the base Two of usCreate the first Alter Dig DeeperSet up the first outpost Let’s rollFinish the […]

منبع متن: gamefa