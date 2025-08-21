مایکروسافتت لیست بلند و بالایی از تمام کشورهایی که قرار است در آن ROG Xbox Ally را عرضه کنند، اعلام کرده است و این لیست شامل کشورهای منطقه مثل امارات هم میشود؛ یعنی از همان روز ۲۴ مهر که تاریخ رسمی ورود این دستگاه به بازار است، و چه بسا چند روز زودتر، میتوانید انتظار خرید این کامپیوتر را در کشور خودمان هم داشته باشید.
دو کامپیوتر ROG Xbox Ally اساسا رقیبی برای استیمدک و دیگر کامپیوترهای مشابه محسوب میشوند، با این تفاوت که برخلاف کامپیوترهای همراه خود ایسوس و لنوو که یک ویندوز خشک و خالی را روی آن نصب و به خریدار ارایه میکنند، کامپیوتر ROG Xbox Ally با همکاری ایکسباکس یک نرمافزار مختص اجرای بازی دارد. البته که ROG Xbox Ally هم یک کامپیوتر ویندوزی است، اما همکاری ایکسباکس و ایسوس دقیقا در تست و تنظیم هزاران بازی و تضمین اجرای آنها بوده است.
ایکسباکس یک رابط کاربری برای ROG Xbox Ally طراحی کرده است که بیشتر شبیه به کنسولهای آنها میماند، تا صفحهی ویندوز و حین اجرای بازیها هم حجم زیادی از سرویسهای ویندوز را خاموش میکند تا ROG Xbox Ally بهینهتر بتواند فعالیت و بازیها را اجرا کند.
صد البته که نکتهی مهمتر همان تست بازیهاست. ایکسباکس گفته که آنها هزاران بازی را تست و اطمینان حاصل کردهاند که روی ROG Xbox Ally بهدرستی اجرا شوند؛ بازیهای تست شده تنظیمات دقیقی برای این دستگاه خواهند داشت که پروسهی اجرای بازی را راحتتر میکند.
در واقع بازیها روی استور مایکروسافت دو برچسب خواهند داشت: برچسب نخست که Handheld Optimized باشد به این معناست که بازی آمادهی اجرا روی ROG Xbox Ally است و همه چیزش تنظیم شده، از بزرگ کردن فونت گرفته تا کلیدهای دسته و تنظیمات گرافیکی. برچسب دیگر بهنام Mostly Compatible یعنی بازی اجرا خواهد شد، اما این اجرا بهینه نیست. ایکسباکس میگوید شاید در چنین حالتی خودتان بتوانید با تغییر تنظیمات بازی آن را بهینهتر کنید.
لازم به گفتن نیست که از بین آن هزاران بازی که ایکسباکس میگوید تست شدهاند، تعداد انگشتشماری Handheld Optimized و مابقی Mostly Compatible هستند.
با توجه به اینکه ROG Xbox Ally یک سختافزار ثابت دارد، میتوان حتی شیدرهای هر بازی را از قبل برای آن ساخت، و همزمان کنار بازی دانلود کرد. ایکسباکس میگوید که این کار را برای برخی بازیها انجام داده که منجر به اجرای ۱۰ برابر سریعتر بازیها و حل مشکل تیک زدن و افت نرخ فریم مقطعی آنها و حفظ نرخ فریم ثابت در حین بازی کردن میشود. این حرکت ROG Xbox Ally را شبیه به یک کنسول میکند.
با اینکه قیمت ROG Xbox Ally مشخص نیست (به دلیل وضعیت نامشخص قیمت همه چیز در دنیا)، اما اطلاعات غیر رسمی اما معتبر گفتهاند که مدل ضعیفتر احتمالا قیمتی ۵۵۰ دلار و مدل قویتر قیمتی ۹۰۰ دلاری در امریکا خواهد داشت.
منبع: ایکسباکس
نوشته کامپیوتر دستی ایکسباکس و ایسوس مهر ماه وارد بازار میشود؛ قیمت هنور مشخص نیست اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala