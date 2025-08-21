نمایش یک تریلر بزرگ در گیمزکام بیش از ۵۰۰ هزار دلار هزینه دارد

برنامه‌ی افتتاحیه‌ی پریشب گیمزکام برخلاف بیشتر مراسم‌هایی که جف کیلی برگزار می‌کند، واقعا سرگرم‌کننده بود. ترکیب خوبی از بازی‌های کوچک و بزرگ، رونمایی‌های غافلگیرکننده و تریلرهای جذاب، به شکلی کارگردانی شده در مراسم Gamescom Opening Night Live به نمایش گذاشته شدند. بازی‌ها خوب بودند و کیفیت تریلرها هم جریان برنامه را تمام مدت بالا نگه داشتند.

قبل از صحبت درباره‌ی قیمت‌‌ها، بد نیست اشاره کنیم که جف کیلی برای نمایش تریلر بازی‌های مستقل و کوچک پولی دریافت نمی‌کند. رقم‌های ارایه شده همه برای شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی، یا اساسا هر کسی است که بخواهد دقیقه‌ای از نمایش جف کیلی را بخرد. اما اگر یک بازی‌ساز مستقل باشید، بازی خود را به جف کیلی نشان دهید، و مهم‌ترین نکته، جف کیلی از آن بازی خوشش بیاید و در نظرش به درد نمایش در رویدادهای بزرگش بخورد، شروطی که برای تعدادی انگشت‌شمار از بازی‌سازهای مستقل محقق بشود، بازی ‌تان را بدون دریافت رقمی نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه اکثر افراد این همه چیز را با هم نخواهند داشت، این ارقام را جلوی خود می‌بینند:

برای پیش از شروع برنامه (آن برنامه‌ای که مجری‌اش همیشه کایل باسمن است و نیم ساعت قبل از مراسم اصلی پخش می‌شود):

۳۰ ثانیه تریلر: ۷۰۵۰۰ یورو

۶۰ ثانیه تریلر: ۱۰۲۵۰۰ یورو

۹۰ ثانیه تریلر: ۱۳۵۰۰۰ یورو

۱۲۰ ثانیه تریلر: ۱۶۷۵۰۰ یورو

۱۵۰ ثانیه تریلر: ۲۰۰۰۰۰ یورو

۱۸۰ ثانیه تریلر: ۲۳۲۵۰۰ یورو

برنامه‌ی اصلی گیمزکام:

۳۰ ثانیه: ۱۴۰۰۰۰ یورو

۶۰ ثانیه: ۲۰۵۰۰۰ یورو

۹۰ ثانیه: ۲۷۰۰۰۰ یورو

۱۲۰ ثانیه: ۳۳۵۰۰۰ یورو

۱۵۰ ثانیه: ۴۰۰۰۰۰ یورو

۱۸۰ ثانیه: ۴۶۵۰۰۰ یورو

مطمئنیم که برنامه‌های طولانی‌تر، مثلا آن‌هایی که هم یک تریلر بلند نشان می‌دهند و هم به‌مدت پنج دقیقه یک بازی‌ساز را روی سن می‌آورد و با آن‌ها مصاحبه می‌کنند، رقمی حتی بسیار بیشتر از آن‌ها دارد. آن ارقام ابتدایی، مثلا تریلر ۶۰ ثانیه‌ای برای ۱۰۰ هزار یورو پیش از شروع برنامه‌ی اصلی، برای یک بازی‌ساز نسبتا کوچک منطقی به‌نظر می‌رسد، اما هر چه بیشتر از آن فقط مختص همان اکتیویژن و مایکروسافت و پلی‌استیشن و این‌هاست. این جاست که می‌فهمیم چرا کال آو دیوتی در هر برنامه‌ی این چنینی، یک بخش ده دقیقه‌ای را برای خود رزرو می‌کند؛ چون فقط آن‌ها توانایی آن را دارند.

نهایتا بد نیست اضافه کنیم که ارقام بالا از وب‌سایت رسمی نمایشگاه گیمزکام درآمده بودند.

اگر رویداد افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۵ را ندیده‌اید، چند تریلر اصلی کم و بیش این‌ها بودند:

