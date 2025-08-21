در این میان یک تریلر جدید از بازی منتشر شد که به داستان و بخشهایی از گیمپلی میپردازد و در نهایت با یک کانسپت آرت از بخش لجندز پایان مییابد. سونی در وبلاگ پلیاستیشن توضیحاتی دربارهی محتوای این بسته منتشر کرده است. البته به نظر میرسد ساکر پانچ هنوز نمیخواهد چیزی را لو بدهد، اما تأیید کرده که این بسته شامل مأموریتهای داستانی دو نفره و مسابقات بقا برای چهار بازیکن خواهد بود.
اندرو گلدفارب (Andrew Goldfarb)، مدیر ارشد ارتباطات ساکر پانچ گفت:
این بار شما در نقش یکی از چهار کلاس مختلف بازی میکنید و باید نسخههای اهریمنی و غولآسا از اعضای گروه یوتهای سیکس را شکست دهید. علاوه بر آن، دشمنان جدید دیگری نیز به همراه آنها وارد میدان خواهند شد.
استودیوی سازنده اعلام کرده که در سال ۲۰۲۶ اطلاعات بیشتری از این بسته منتشر خواهد شد. در همین حین سه تصویر جدید را در دسترس قرار داده تا بازیکنان پیشفرضی از این محتوا داشته باشند. همچنین طبق گفتهی گلدفارب، این بسته فضایی فانتزی و ماورایی دارد و در تضاد با دنیای واقعگرایانهی بازی است که این به نوبهی خود میتواند تنوع خوبی به تجربهی بازیکن بدهد.
این بازی در ۲ اکتبر (10 مهر 1404) برای پلیاستیشن 5 منتشر خواهد شد. خوشبختانه محتوای اضافی لجندز مانند آنچه در بازی قبلی سری دیدیم، به صورت کاملا رایگان در دسترس بازیکنان قرار خواهد گرفت. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را تماشا کنید.
