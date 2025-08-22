بازی Bloodlines 2 بالاخره در مهر ماه منتشر می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید

قسمت اول Bloodlines در سال ۲۰۰۴ برای رایانه‌های شخصی منتشر شد. آن بازی جذاب که با اتمسفر و آزادی عمل بالای خود شناخته می‌شود، به خاطر کنترل‌های دست‌وپاگیر و مشکلات فنی متعدد، نقدهای ضد و نقیضی دریافت کرد. با این حال، به لطف مادها و پچ‌هایی که جامعه‌ی بازیکنان طی سال‌ها برای آن منتشر کردند، بازی به مرور طرفداران وفاداری پیدا کرد و همین باعث شد توسعه‌ی دنباله‌ی آن آغاز شود. حالا بعد از بیش از ۲۰ سال، Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 آماده است تا گیمرها را دوباره به دنیای تاریکی برگرداند.

بازی در نسخه‌های مختلفی عرضه می‌شود. نسخه‌ی استاندارد تنها شامل بازی اصلی است که داستان خون‌آشام جدیدی به نام فایر را دنبال می‌کند. او درگیر حل یک پرونده‌ی قتل در شهر سیاتل می‌شود، در حالی که ذهنش پر شده از افکار کارآگاهی به نام فابین است. اگر کسی بخواهد تجربه‌ی عمیق‌تری از بازی داشته باشد، می‌تواند نسخه‌ی دیلاکس یا پریمیوم را تهیه کند که شامل بسته‌ی تزئینی Santa Monica Memories است. نسخه پریمیوم هم علاوه بر آن بسته، محتوای Shadows and Silk را دارد که قبایل قابل بازی لاسومبرا و «توریادور را معرفی می‌کند. Santa Monica Memories و Shadows and Silk به صورت جداگانه نیز قابل خرید هستند.

بررسی‌های اولیه، بلادلاینز 2 را شبیه به بازی دیس‌آنرد توصیف کرده‌اند و همین موضوع هیجان طرفداران قدیمی دنیای تاریکی و قسمت اول را بیشتر کرده است. بازی در مارس ۲۰۲۵ از سازمان ESRB رده‌بندی M دریافت کرد و در آن به مبارزات خشن، صحنه‌های پر از خون، تیراندازی واقع‌گرایانه و حتی صحنه‌های قطع سر اشاره شده بود. بنابراین طرفداران می‌توانند منتظر تجربه‌ای خونین و داستانی رازآلود در بازی باشند.

در نهایت با وجود مشکلاتی که در روند ساخت Bloodlines 2 وجود داشته، انتشار بازی در فصل هالووین و همچنین حس نوستالژی چندین دهه‌ای طرفداران قسمت اول، می‌تواند شرایط مناسبی برای موفقیت این داستان پرهیجان ایجاد کند. اینکه آیا دنباله می‌تواند به اندازه‌ی قسمت اصلی به یک اثر کالت تبدیل شود یا نه، هنوز مشخص نیست؛ اما طرفداران روزشماری می‌کنند تا دوباره عضوی از قبایل خون‌آشامی بازی شوند.

این بازی در تاریخ 21 اکتبر (29 مهر) سال جاری با قیمت 60 دلار برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن 5 و ایکس‌باکس سری ایکس/اس عرضه می‌شود. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

