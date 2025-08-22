بازی Dawn of War 4 در دنیای وارهمر معرفی شد؛ تریلر آن را تماشا کنید

مجموعه‌ی Dawn of War یک سری استراتژی همزمان (RTS) شناخته‌ شده است که در دنیای تاریک و بی‌رحم 40K جریان دارد. هرچند قسمت‌های دوم و سوم مجموعه مشکلات خاص خود را داشتند، اما قسمت اول که در سال 2004 عرضه شد، یکی از بهترین بازی‌های استراتژیک زمان خود به شمار می‌رفت و به‌ عنوان یکی از اولین بازی‌های موفق وارهمر 40K شناخته شد. پس از نزدیک به یک دهه از انتشار آخرین قسمت، حالا این مجموعه دوباره جان گرفته است.

در نمایشگاه گیمزکام با یک تریلر کوتاه از بازی جدید سری رونمایی شد و داستان این بار 200 سال پس از وقایع Dawn of War: Dark Crusade رخ می‌دهد. در این قسمت، فرشته‌های خون به رهبری سایروس که صداگذاری آن را استیو بلوم (Steve Blum)، بر عهده دارد و همچنین روایت تریلر را انجام داده، با ارک‌ها و نکرون‌هایی روبه‌رو می‌شوند که همچنان سیاره را تهدید می‌کنند. علاوه بر آن، جناح ادپتوس مکانیکوس برای نخستین‌بار به‌عنوان یک جناح مستقل قابل‌ بازی وارد سری می‌شود. این دنباله شامل بیش از 70 مرحله‌ی داستانی خواهد بود که بین چهار جناح تقسیم شده‌اند. داستان بازی با همکاری جان فرنچ (John French) نوشته شده است و بزرگ‌ترین روایت این مجموعه تا امروز محسوب می‌شود. هر جناح کمپین اختصاصی خود را دارد و همراه با میان‌پرده‌های سینمایی و انیمیشن‌های کامل روایت می‌شود.

برخلاف قسمت دوم که بیشتر روی نبردهای گروهی کوچک تمرکز داشت، Dawn of War 4 بر ساخت پایگاه و ارتش‌های بزرگ استوار است. در نمایش گیم‌پلی اولیه، شاهد ساخت قلعه‌ها و نبردهای عظیم هستیم که یادآور سبک کلاسیک قسمت اول بوده و احتمالاً برای بسیاری از طرفداران جذاب خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد که حالت‌های متنوع مثل Last Stand دوباره بازگشته‌اند. شما می‌توانید در نبردهای اسکرمیش با هوش مصنوعی مبارزه کنید یا در رقابت‌های آنلاین 1v1 و 2v2 و 3v3 به مصاف دیگران بروید. همچنین با ابزار Painter می‌توانید ارتش خود را شخصی‌سازی کنید یا از جناح‌های موجود در دنیای وارهمر 40K بهره ببرید.

گفتنی است که استودیوی رلیک اینترتینمنت (Relic Entertainment)، سازنده‌ی قسمت‌های پیشین، توسعه‌ی این قسمت جدید را بر عهده ندارد و این بار، استودیوی کینگ آرت گیمز (King Art Games)، سازنده‌ی بازی تحسین‌شده‌ی Iron Harvest، مسئول ساخت قسمت چهارم است. با این‌ حال، طبق آنچه تاکنون از بازی دیده شده، سازندگان به‌ خوبی روی نقاط قوت و ضعف قسمت‌های قبلی کار کرده‌اند. نسخه‌ی اول Dawn of War با چهار جناح آغاز شد، اما در طول بسته‌های الحاقی به 9 ارتش گسترش یافت. اگر قسمت چهارم نیز موفق باشد، احتمال دارد جناح‌های قدرتمندی مثل تیرانیدها، اسپیس‌مارین‌های هرج‌ومرج، و غیره در قالب محتوای اضلفی به بازی اضافه شوند.

این بازی در سال 2026 برای رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

