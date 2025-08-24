قسمت اول Hollow Knight موفقیت بزرگی برای تیم سازنده بود. این بازی اکشن پلتفرمر دوبعدی با طراحی خیرهکنندهای توانست عناصر مترویدوانیا را با مراحل چالشبرانگیزی که در بازیهای سبک سولزلایک دیده میشود، به خوبی ترکیب کند. از زمان معرفی Hollow Knight: Silksong در سال ۲۰۱۹، طرفداران بیصبرانه منتظر انتشار این دنباله بودهاند و حالا انتظار طولانی تقریباً به پایان رسیده است.
با وجود انتشار جزئیات کم طی سالها، تیم چری پس از معرفی بازی تا حد زیادی سکوت اختیار کرده بود. بازی گهگاهی ظاهر میشد تا پلتفرم جدیدی تأیید شود، اما بیشتر از آن خبری نبود. بسیاری از رویدادها میگذشتند بدون اینکه خبری از Hollow Knight: Silksong منتشر شود، تا جایی که بازی تبدیل به یک میم شد، اما همهی اینها با گیمزکام تغییر کرد. در جریان این رویداد، انتشار بازی Hollow Knight: Silksong به طور قطعی برای سال ۲۰۲۵ تأیید شد و حالا تاریخ دقیق عرضهی آن نیز مشخص شده است.
همانطور که در آخرین تریلر بازی تأیید شد، Hollow Knight: Silksong روز 13 شهریور عرضه خواهد شد. در روز عرضه، بازی روی پلتفرمهای پلیاستیشن 5، پلیاستیشن 4، رایانههای شخصی، نینتندو سوییچ، سوییچ ۲، ایکسباکس وان و ایکسباکس سری ایکس/اس در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، Silksong روز اول به عنوان یکی از بازیهای گیم پس آلتیمیت عرضه خواهد شد.
در این میان تریلر جدید Hollow Knight: Silksong نیز شخصیت اصلی، هورنت (Hornet)، را در حال کاوش در دنیایی خیرهکننده نشان میدهد؛ در حالی با انواع دشمنان میجنگد، با شخصیتهای عجیب و غریب تعامل دارد و چالشهای سخت پلتفرمینگ را پشت سر میگذارد. طبق تریلر، Hollow Knight: Silksong بیش از ۲۰۰ دشمن برای مبارزه و بیش از ۴۰ باس خواهد داشت، بنابراین طرفداران سری در روز عرضه حسابی سرگرم خواهند شد.
طرفداران Hollow Knight: Silksong میتوانند در تریلر، نمایی از نقشهی گسترده بازی را نیز مشاهده کنند. به طور کلی بر اساس آنچه نمایش داده شده، مشخص است که Hollow Knight: Silksong یک ماجراجویی در بدترین حالت به مقیاس قسمت اول خواهد بود. البته انتظارات بسیار بالاست، چرا که هیجان زیادی پیرامون بازی ایجاد شده است، اما خوشبختانه طرفداران دیگر نباید مدت زیادی منتظر بمانند تا بفهمند آیا انتظار طولانی ارزشش را داشت یا نه. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
منبع: Gematsu
