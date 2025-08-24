ببینید؛ تریلر داستانی «سایلنت هیل اف» مرموزترین شخصیت بازی را معرفی می‌کند

این ویدیوی سه دقیقه‌ای که در جریان مراسم گیمزکام منتشر شد، تأیید می‌کند که سوزی یونگ (Suzie Yeung) صداپیشه، هیناکو شیمیزو در نسخه‌ی انگلیسی بازی است. این بازیگر اهل بوستون اخیراً در جمع بازیگران پرسونا 3 ریلود حضور داشته و نقش فوکا یاماهیشی را نیز ایفا کرده است. او همچنین صدای یوفی کیساراجی را در مجموعه بازسازی فاینال فانتزی 7 بر عهده داشته است. در نسخه‌ی ژاپنی بازی، کوناتسو کاتو (Konatsu Kato) صداپیشه‌ی هیناکو خواهد بود.

این تریلر همچنین چند نمای دیگر از داستان و محیط بازی را نشان می‌دهد. همچنین تصویری از روباه که در تبلیغات قبلی بازی به آن اشاره شده بود، گسترش یافته و این بار شخصیتی مرموز با ماسک روباه ظاهر می‌شود که در ابتدای داستان ادعا می‌کند به هیناکو کمک می‌کند.

شخصیت ماسک‌دار می‌گوید که او در ازای نجات دادن خود توسط هیناکو عمل می‌کند، پس از آن که هیناکو حق مالکیت روح او را به دست آورده است. او در نتیجه وعده می‌دهد که روح هیناکو را با «گرفتن زندگی» نسخه‌ی قدیمی او نجات دهد. معنی واقعی این جمله هنوز مشخص نیست، اما به صحنه‌ی جرم شامل چندین قربانی که در ابتدای تریلر نشان داده شده، مرتبط به نظر می‌رسد. یکی از نظریه‌های محبوب طرفداران پیشنهاد می‌کند که هیناکو تنها بازمانده‌ی پیمان خودکشی است که می‌تواند توضیح دهد چرا یکی از دوستانش در تریلر قبلی Silent Hill f او را «خائن» خطاب می‌کند. هرچند مونولوگ رمزآلود مرد ماسک‌دار این نظریه را رد نمی‌کند، اما سوالاتی درباره این‌که آیا هیناکو واقعاً از این ماجرا جان سالم به در برده، مطرح می‌کند. بازی ممکن است همچنان به داستانی ارواح تبدیل شود که روح یادشده نقش اصلی را ایفا می‌کند.

این بازی قرار است در تاریخ ۲۵ سپتامبر (3 مهر) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

