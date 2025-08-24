ببینید؛ بازی روگ‌لایت شاهزاده‌ی پارسی برای کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه شد

همان‌طور که از نامش پیداست، The Rogue Prince of Persia یک بازی روگ‌لایت سایداسکرولر است، به این معنا که اگر به دست دشمنانتان کشته شوید، دوباره در واحه‌ی (Oasis) اسرارآمیزی که پایگاه شماست زنده می‌شوید و باید دوباره کار خود را از ابتدا شروع کنید. البته همه چیز را از دست نخواهید داد زیرا روش‌های مختلفی وجود دارد که هر دور بازی می‌تواند به پیشرفت شما در ماموریتتان برای فهمیدن اتفاقات نحس شهر محبوبتان و راه جلوگیری از آن، کمک کند.

کشفیات داستانی مناطق جدیدی از نقشه‌ی شما را باز می‌کند، در حالی که Soul Cinders که جمع‌آوری می‌کنید و به واحه می‌فرستید، امکان باز کردن سلاح‌ها و مدالیون‌های جدید و همچنین تقویت دائمی در چندین شاخه مهارت مختلف را فراهم می‌کند. با هر بار اجرای جدید، فرصت دارید بیشتر یاد بگیرید، تجهیزاتتان را گسترش، مهارت‌هایتان را افزایش دهید و فراتر از قبل پیشرفت کنید، به شرط آنکه بتوانید دشمنان خود را شکست دهید.

شاهزاده یک مبارز سریع و آکروباتیک است که از مهارت‌های طبیعی خود به همراه سلاح‌ها و مدالیون‌های مجهزش استفاده می‌کند تا دشمنانش را نابود کند. توانایی معروف دویدن روی دیوار در مجموعه‌ی شاهزاده‌ی پارسی در مرکز مهارت‌های او قرار دارد و به او اجازه می‌دهد با خلاقیت و سبک خاص خود به مناطق جدید برسد و موقعیت خود را برای لگد زدن، پریدن و حمله به دشمنان آماده کند. هر نوع سلاح فراغ از حمله ویژه، سرعت و محدوده‌ی اثر خاص خود را دارد.

این بازی بیش از یک سال به صورت دسترسی زودهنگام در استیم در دسترس بوده و در این مدت تیم توسعه بیش از ۱۵ به‌روزرسانی بزرگ ارائه کرده است تا طراحی بازی را تکامل دهد و از بازخورد جامعه‌ی بازیکنان الهام بگیرد. مناطق جدید، سلاح‌ها، ابزارها و مدالیون‌هایی اضافه شده‌اند و سیستم پیشرفت عمیق‌تر شده است. جالب است بدانید که در این مدت حتی طراحی هنری و پالت رنگ بازی بازسازی شد تا ظاهر شیک امروز خلق شود. این به‌روزرسانی‌ها و اصلاحات بی‌شمار به بازی کمک کرده تا به شکل نهایی خود برای انتشار امروزی برسد.

می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

