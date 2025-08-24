این مجموعه ابتدا توسط تکمو (Tecmo) ساخته و منتشر شد و بعد از ادغام با کویی (Koei) ادامه یافت. تاریخچهی سری به سال ۱۹۸۸ برمیگردد؛ زمانی که قسمت اول آن فقط برای دستگاههای آرکید منتشر شد. این بازی سال بعد راهش را به کنسول مشهور نینتندو در آمریکای شمالی باز کرد و خیلی زود به عنوان یکی از سختترین بازیهای NES شناخته شد. میراث این مجموعه تاکنون بیش از ۲۰ قسمت مختلف در طول سه دهه را شامل میشود.
تریلر جدیدی که در گیمزکام به نمایش درآمد، قهرمان اصلی بازی، یعنی یاکومو را نشان میدهد که زنجیرهای از حملات برقآسای شمشیرمحور را اجرا میکند. او علاوه بر سلاحهای سنتی نینجا مثل شوریکن غولپیکر، از تجهیزات مدرن هم استفاده میکند؛ مثل یک جفت پنجهی مکانیکی عظیم که در نوع خود جالب هستند. در همین حال، دشمنانی که مقابل بازیکن قرار میگیرند نیز به شدت مجهز هستند.
بر اساس تریلر، داستان بازی تمرکز را از خاندان هایابوسا برمیدارد و این بار به اعضای خاندان ریون فرصت میدهد تا رهبری داستان را برعهده بگیرند. هرچند تنها در یک کاتسین کوتاه دیده شد، اما به نظر میرسد یاکومو حداقل یک بار با قهرمان اصلی نسخههای پیشین یعنی ریو هایابوسا روبهرو خواهد شد. هنوز مشخص نیست که آیا این تقابل به بازیکنان اجازه خواهد داد تا واقعاً این دو نینجا را در میدان مبارزه مقابل هم قرار دهند یا نه، اما همین احتمال هم هیجانانگیز به نظر میرسد.
در هر صورت طرفداران باید تا ۲۱ اکتبر (29 مهر) سال جاری صبر کنند تا بتوانند بازی جدید این مجموعه را روی پلیاستیشن 5، ایکسباکس سری ایکس/اس و رایانههای شخصی تجربه کنند. خبر خوب برای مشترکین سرویس گیم پس این است که طبق گزارشهای منتشرشده، این بازی از روز اول انتشار در این سرویس در دسترس خواهد بود. در این فاصله، بازیکنان میتوانند با Ninja Gaiden Ragebound که اخیرا روی چندین پلتفرم عرضه شده، حال و هوای کلاسیک و دوبعدی هک اند اسلش این مجموعه را دوباره تجربه کنند. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
