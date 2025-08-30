بازی جدید سازندگان گوست‌رانر یک سولزلایک اول شخص است؛ تریلر آن را ببینید

این بازی در جریان رویداد گیمرکام 2025 معرفی شد. ماجرای بازی در دوران فتوحات ناپلئون در اروپای شرقی جنگ‌زده‌ی قرن نوزدهم روایت می‌شود. بنا بر آنچه در بیانیه‌ی مطبوعاتی توسط مدیرعامل استودیوی سازنده آمده، متاسفانه همین ماده کلید نجات بشریت از وحشت‌های جنگی است که خود به وجود می‌آورد:

با Valor Mortis می‌خواستیم چیزی تازه و متفاوت خلق کنیم و تجربه‌ای تاریک‌تر داشته باشیم، در حالی که همچنان چالشی واقعی برای بازیکنان ارائه دهیم. بعد از گوست‌رانر، می‌دانستیم که پایه‌ای برای ساخت یک بازی با دید اول‌شخص اما این بار در ژانر سولزلایک داریم. در عین حال می‌خواستیم به چیزی که بهترین انجام می‌دهیم یعنی ساخت بازی‌های سخت و چالش‌برانگیز برای بازیکنان هاردکور، در دنیایی گسترده و درگیرکننده، وفادار بمانیم و نشان دهیم که استودیو از پروژه‌های قبلی‌اش رشد کرده است.

بازگشت از مرگ در اروپای ناپلئونی

طبق توضیحات استودیوی سازنده، در Valor Mortis، بازیکنان در قالب ویلیام ظاهر می‌شوند؛ یک سرباز از ارتش بزرگ فرانسه (Grande Armée) که از گورش در میدان نبرد دوباره زنده می‌شود. ویلیام از مرگ بیدار می‌شود و خود را در اروپای گرفتار طاعون می‌یابد، جایی که یاران سابقش به‌ وسیله‌ی ماده‌ای ناشناخته به نام نپتوگلوبین به موجوداتی وحشتناک تبدیل شده‌اند. همین ماده به او قدرت‌های ماورایی می‌دهد، اما همرزمانش را به نوعی تسخیر کرده است. در این دنیای مملو از نفرین، در تاریخی از قرن نوزدهم که جنگ چهره‌ی سرزمین را ویران کرده، نگهبانان ابدی ناپلئون در هر گوشه کمین کرده‌اند و نبردهای حماسی با باس‌ها در انتظار بازیکنان است، ویلیام باید راه نبرد را بیاموزد و توانایی تازه‌ی خود را به کار گیرد.

با دیدن تریلر، بلافاصله مشخص است که Valor Mortis ساخته‌ی استودیوی One More Level است و با این که یک گوست‌رانر نیست اما کاملا در ادامه‌ی سبک و مسیر تیم سازنده قرار می‌گیرد. بازی طبیعتا آرام‌تر است، اما جاخالی دادن و دفع ضربات حس و حال مشابهی با گوست‌رانر ۲ دارد. از طرفی هرچند داستان در نسخه‌ای فانتزی از اروپای شرقی قرن نوزدهم جریان دارد، اما می‌توان دید که همان تیم هنری پشت سری سایبرپانکی گوست‌رانر مشغول کار بوده است. کارگردان بازی رادوسواف راتوشنیک (Radosław Ratusznik) در مصاحبه‌ای گفته که جلوه‌های بصری این آی‌پی جدید به‌ شدت تحت تاثیر ماهیت سولزلایک آن شکل گرفته‌اند.

او توضیح داده که بازی‌های گوست‌رانر هم جلوه‌های بصری چشمگیری از تیم هنری استودیو دارند، اما به خاطر سرعت بالای بازی، بازیکن خیلی زود از مناظر و دیدنی‌های آن عبور می‌کند. با ریتم آرام‌تر Valor Mortis، او هیجان‌زده است که بازیکنان فرصت تماشای کارهای خلاقانه‌ی هنرمندان استودیو را داشته باشند. یکی دیگر از دلایلی که Valor Mortis به‌ صورت اول‌شخص ساخته شده نیز فارغ از تجربه‌ی سازنده همین است.

ترکیب سولزلایک و مترویدوانیا

همچنین به نظر می‌رسد که تمام عناصر کلاسیک سبک سولزلایک نظیر دشمنان چالش‌برانگیز، باس‌های ترسناک و طاقت‌فرسا، نوار استگر، پری کردن ضربات، بلاک کردن حملات و جاخالی، فانوس‌ها (که نقش همان بونفایرهای سولز را دارند) و درخت مهارت‌ها که می‌توان آن‌ها را با ارزی که از شکست دشمنان به دست می‌آید ارتقا داد، در اینجا وجود دارند. اما جایی که Valor Mortis واقعا متمایز می‌شود، زاویه‌ی دید اول‌شخص آن است. این زاویه‌ی دید، می‌تواند حس غوطه‌وری بیشتری ایجاد کند و به هر نبرد شدت و اضطراب بالاتری بخشد. در کنار شمشیر، بازیکنان به سلاح گرم هم دسترسی دارند که حال و هوای تیراندازی اول‌شخص را به مبارزات سولزلایک اضافه می‌کند.

با این حال، راتوشنیک هشدار می‌دهد که تعداد گلوله‌ها بسیار محدود است و بازیکن‌ها نباید به هیچ وجه بازی Valor Mortis را مثل یک شوتر اول‌شخص در نظر بگیرند زیرا استفاده از هفت‌تیر بیشتر برای زدن نقاط ضعف دشمنان مناسب است. جالب است بدانید که دست چپ آواتار نیز ظاهرا آتش پرتاب می‌کند و باعث می‌شود دشمنان پس از قرار گرفتن در معرض آتش دچار حالت سوختگی شوند و به‌طور مداوم آسیب ببینند. در این میان فضای بازی اندکی ما را به یاد بازی Lies of P می‌اندازد که به‌ خوبی از یک محیط عجیب اما خاص برای روایت داستانش استفاده کرد و باید دید که آیا Valor Mortis می‌تواند به همان سطح از کیفیت برسد یا نه. در نهایت در Valor Mortis چیزهای بیشتری هم وجود دارد؛ از جمله توانایی‌هایی که به شما اجازه می‌دهند به سبک آثار مترویدوانیا به مراحل قبلی برگردید یا باس‌های اختیاری و موارد دیگر.

Valor Mortis قرار است در سال ۲۰۲۶ برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

