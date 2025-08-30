از دنباله‌ی Lords of the Fallen با تریلری نفس‌گیر رونمایی شد

پس از موفقیت عظیم بازی الدن رینگ (Elden Ring) از استودیوی فرام‌سافتور (FromSoftware)، ریبوت Lords of the Fallen در زمانی عرضه شد که تب بازی‌های سولزلایک به اوج خود رسیده بود. بعد از انتشار، سی‌آی گیمز با ارائه به‌روزرسانی‌ها و بهبودهای مختلف، از این اثر پشتیبانی کرد و حالا کمتر از دو سال بعد خبر ساخت یک دنباله‌ی کامل را اعلام کرده است.

در طول گیمرکام، سی‌آی گیمز یک تریلر سینمایی از Lords of the Fallen 2 به نمایش گذاشت. این تریلر تقریباً دو دقیقه‌ای، جهانی تاریک و خشن را نشان می‌دهد که این مجموعه همیشه با آن شناخته شده و همچنین شامل صحنه‌های خونین و خشنی است. Lords of the Fallen 2 داستان را به جلو می‌برد و به نظر می‌رسد طراحی دنیای دوگانه‌ی قسمت قبلی را ادامه خواهد داد. در توضیحات بازی آمده است:

قلمرو به قلمرو، ملت به ملت، تاریکی Umbral همه را در مسیر خود می‌بلعید. حالا، قرن‌ها بعد، تنها یک پادشاهی باقی مانده است؛ سرزمینی مقدس که با نیرویی باستانی پوشیده شده بود یا دست‌کم چنین تصور می‌شد. خدایان خود انسان‌ها را ربوده‌اند و بشریت بی‌پناه و در برابر تاریکی رها شده است. اگر این نیرو دوباره بازگردانده نشود، سایه‌ی مرگ همه چیز را خواهد بلعید. اما چگونه می‌توان یک جاودانه را کشت…؟

به نظر می‌رسد سال 2026 به سالی مهم برای طرفداران سولزلایک تبدیل شود، چرا که علاوه بر Lords of the Fallen 2، چندین بازی بزرگ دیگر نیز در راه هستند. استودیوی Cold Symmetry دنباله‌ای برای بازی مورتال شل معرفی کرده‌اند که در جشنواره‌ی سامر گیم فست با تریلری بسیار خشن و چشمگیر رونمایی شد و قرار است در سال 2026 منتشر شود.

از سوی دیگر، فرام‌سافتور نیز بازی جدیدی به نام The Duskbloods در دست ساخت دارد؛ اثری الهام‌گرفته از بلادبورن که انحصاراً برای نینتندو سوئیچ 2 عرضه خواهد شد و تمرکز ویژه‌ای بر بخش چندنفره‌ی آنلاین دارد. بنابراین دقیقا مثل سال 2023، Lords of the Fallen 2 نیز با رقبای سرسختی در ژانر سولزلایک روبه‌رو خواهد بود. حال باید دید با توجه به تریلر اولیه، آیا می‌تواند جایگاه خودش را در کنار Mortal Shell 2 و The Duskbloods تثبیت کند یا خیر.

این بازی در سال 2026 روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس سری ایکس/اس، پلی‌استیشن 5 و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

