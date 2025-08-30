ببینید؛ تریلر جدید Way of the Sword دشمنان و مبارزات آن را به نمایش می‌گذارد

سری اونیموشا نخستین بار در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و چند دنباله و اسپین‌آف به همراه داشت. با این حال آخرین قسمت اصلی این سری، Onimusha: Dawn of Dreams بود که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. پس از آن کپ‌کام تنها نسخه‌های ریمستر و فرعی نه چندان مهم عرضه کرده است. این روند ادامه داشت تا اینکه سال گذشته در مراسم گیم اواردز، بازی Onimusha: Way of the Sword معرفی شد و بار دیگر نقطه عطفی برای این مجموعه رقم خورد.

کپ‌کام در گیمزکام یک تریلر کوتاه اما خشن از گیم‌پلی بازی منتشر کرد. در این ویدئو می‌توان دید که شخصیت اصلی، موساشی میاموتو (Miyamoto Musashi)، با هیولاهای گوناگونی در نسخه‌ای آلوده و فاسد از کیوتو در دوران ادو مبارزه می‌کند. طبق توضیحات منتشر شده، در اعماق کیوتو، یک آزمایشگاه مخفی وجود دارد که در آن موجودی مرموز و شیطانی به نام دوکیو (Dokyo) سرگرم ساخت جنماهای جدید است. مخلوقات عجیب او شامل Greater Nue، یک جانور ترکیبی وحشی که قدرت رعد و برق را مهار می‌کند، Kogashira، انسان‌هایی که توسط جنماهای انگلی تغییر شکل داده‌اند و ابرهای سمی ایجاد می‌کنند و Chijiko، توده‌ای چندش‌آور از صورت‌های انسانی درهم‌تنیده که شاخک‌های بلند و کشیده دارد، هستند. نقطه‌ی اوج تریلر، یک مبارزه با باس عظیم‌الجثه است؛ هیولایی غول‌پیکر که با دم خود حمله می‌کند و تمام بدنش پوشیده از خار است. در طول نبرد، موساشی با ضربات دقیق دشمنان را می‌برد، حملات آن‌ها را پری می‌کند و از سلاح‌های مختلفی مانند کمان و نیزه‌ی دوسر استفاده می‌کند که تنوع بالای گیم‌پلی را به نمایش می‌گذارد.

این تریلر با گفته‌های آکیهیتو کادواکی (Akihito Kadowaki)، تهیه‌کننده‌ی بازی، که اوایل امسال سه ستون اصلی ساخت بازی را توضیح داده بود، همخوانی دارد. او تأکید کرده بود که کپ‌کام قصد دارد سه چیز را در مرکز توجه قرار دهد که این سه چیز، بازنمایی زیبا و وهم‌آلود از کیوتو، شمشیرزنی ناب و شخصیت‌های درگیرکننده هستند. در این میان طبق اطلاعات منتشرشده، خط داستانی اصلی Onimusha: Way of the Sword حدود ۲۰ ساعت طول می‌کشد البته بدون در نظر گرفتن تمام محتوای جانبی که برای بازیکنان در دسترس خواهد بود.

همچنین گفتنی است که این اثر یک بازی جهان‌ باز نخواهد بود، بلکه بازیکنان مراحل مختلف را پشت سر می‌گذارند که هر کدام پر از دشمنان متنوع و معماهایی برای حل کردن هستند تا تنوع و ریتم ماجراجویی حفظ شود. در هر صورت امید می‌رود که Onimusha: Way of the Sword تجربه‌ای تازه و سرشار از اکشن به بازیکنان ارائه دهد؛ درست همان‌طور که در تریلرهای منتشرشده تاکنون دیده‌ایم.

این بازی قرار است سال آینده برای پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

