محتوای دانلودی جدید اساسینز کرید میراژ بازیکنان را به عربستان می‌برد

میراژ یک ماجراجویی در مقیاس کوچک‌تر نسبت به قسمت‌های اخیر مجموعه بود که در بغداد جریان داشت و در سال ۲۰۲۳ منتشر شد. این بازی با هدف بازگشت به ریشه‌های این سری عملکرد متوسطی داشت و کمتر کسی توقع محتوای دانلودی زیادی برای آن داشت به خصوص که پس از آن اساسینز کرید شدوز هم منتشر شده است. در هر صورت، این بسته‌ شامل یک فصل داستانی تازه با مأموریت‌های اضافه، به همراه بهبودهای کلی در گیم‌پلی خواهد بود و اواخر امسال به صورت رایگان منتشر می‌شود.

البته شایعه‌ی اضافه شدن محتوای جدید به میراژ، پیش‌تر هم وجود داشت. اوایل امسال، گزارشی در روزنامه‌ی فرانسوی لس اکو (Les Echoes) منتشر شد که به توافقی میان یوبی‌سافت و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (Public Investment Fund) برای تولید محتوای اضافه اشاره داشت، اما یوبی‌سافت درباره‌ی آن اظهارنظر نکرده بود. حال معرفی این بسته منطقی به نظر می‌رسد.

همچنین «العلا» انتخابی طبیعی برای دنیای اساسیزن کرید است. این شهر باستانی جزئی از میراث جهانی یونسکو با بیش از ۷ هزار سال تاریخ و صخره‌های عظیم است که کاملا مناسب حرکات پارکور این مجموعه به نظر می‌رسند.

میراژ توسط استودیوی یوبی‌سافت بوردو (Ubisoft Bordeaux) ساخته شده و در ابتدا قرار بود به‌ عنوان یک بسته الحاقی برای والهالا منتشر شود و بر شخصیت مرموز، «باسیم»، تمرکز داشت؛ کسی که در پایان والهالا نقشی کلیدی ایفا می‌کند. طرفداران امیدوار بودند داستان بیشتری از این شخصیت ببینند، هرچند هنوز مشخص نیست این محتوای جدید پاسخی به سرنوشت نهایی او بدهد یا خیر. پس از انتشار بازی، بازیکنان یک صحنه‌ی مخفی پس از تیتراژ را در فایل‌های بازی پیدا کردند که یوبی‌سافت وجود آن را تأیید کرد اما هرگز توضیح کاملی در مورد آن نداد. شاید این موضوع هم سرانجام در محتوای جدید بازی روشن شود.

در همین حال، بازی اساسینز کرید شدوز در آستانه‌ی دریافت بسته‌ی Claws of Awaji است و جالب اینکه این بسته هم توسط یوبی‌سافت بوردو توسعه یافته و قرار است ۱۶ سپتامبر (25 شهریور) منتشر شود.

منبع: IGN

