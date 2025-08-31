بازی اسکیت شهریور ماه منتشر می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید

بازی در شهر پرجنب‌وجوش سن ونسردم جریان دارد و یک مقصد چندنفره برای اسکیت‌بازهاست که دنیایی باز و بزرگ را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد تا مکان‌های خاص را کشف کنند، حرکات دیوانه‌وار اجرا کنند و به‌ صورت آنلاین با دوستانشان ارتباط برقرار کنند یا رقابت داشته باشند. این شهر شامل چهار محله‌ی متفاوت با نام‌های هدجمونت (Hedgemont)، گال‌کرست (Gullcrest)، مارکت مایل (Market Mile) و بریکسویچ (Brickswich) است که هر کدام حال‌وهوای خاص و چالش‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارند. در واقع از پارک‌ها و میدان‌ها گرفته تا پشت‌بام‌ها و رمپ‌های عظیم، هر گوشه‌ای پر از موقعیت‌های اسکیت است.

در مرکز بازی سیستم بازسازی‌شده و بهبود یافته‌ی Flick-It قرار دارد که با موتور فراست‌بایت (Frostbite Engine) دوباره زنده شده تا بهترین تجربه‌ی اسکیت‌بازی ممکن را ارائه دهد. این سیستم با دقت و کنترل بی‌نظیر، جادوی این مجموعه را برای نسل جدیدی از بازیکنان زنده می‌کند. اسکیت همچنین مجموعه‌ای از حرکات جدید مانند والی (Wallies)، اسلپی (Slappies) و فایرکرکر (Firecrackers) را معرفی می‌کند تا روش‌های تازه‌ای برای بازی ارائه دهد. در این میان اسکیت‌پدیا (Skatepedia) هم به‌ عنوان مرجع کامل برای یادگیری حرکات و سبک‌های مختلف عمل می‌کند و در عین حال دسترسی را برای بازیکنان تازه‌کار آسان‌تر می‌سازد.

تیم توسعه اعلام کرده که توسعه‌ی مشترک با طرفداران بازی و جامعه‌ی بازیکنان همیشه یکی از اولویت‌های آن‌ها در روند ساخت بوده است. بازخورد بازیکنان همواره در طول تست‌های بازی مورد توجه قرار گرفته و این استودیو در دوره‌ی دسترسی زودهنگام نیز به این روند ادامه خواهد داد. در طول این دوره، بازیکنان می‌توانند انتظار داشته باشند هر فصل محتوای تازه‌ای از جمله چالش‌های جدید، آیتم‌های تزئینی، موسیقی و رویدادهای تازه دریافت کنند.

مایک مک‌کارتی (Mike McCartney)، تهیه‌کننده‌ی اجرایی بازی، در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی گفت:

اسکیت فقط بازگشت این سری نیست، بلکه تکاملی برای آن محسوب می‌شود که برای دوام طولانی‌مدت ساخته شده است. هدف ما از اسکیت این است که آزادی، خلاقیت و جامعه‌ی اسکیت‌سواری را به تصویر بکشیم و آن را با بیشترین افراد ممکن به اشتراک بگذاریم. از روز اول، اولویت ما این بوده که میراث این مجموعه را حفظ کنیم و در عین حال آن را به آینده‌ای جسورانه پیش ببریم؛ آینده‌ای که در همکاری با بازیکنانمان ساخته می‌شود.

جف سیمستر (Jeff Seamster)، کارگردان خلاقیت بازی نیز اضافه کرد:

جامعه، قلب اسکیت‌سواری و همین‌طور قلب اسکیت است. از همان ابتدا تلاش ما این بوده که فضایی باز و دوستانه خلق کنیم که توسط بازیکنان شکل گرفته باشد. ما این بازی را همراه جامعه‌مان و با گوش دادن، یاد گرفتن و تکامل پیدا کردن در کنار هم ساخته‌ایم. چه یک اسکیت‌باز حرفه‌ای باشید و چه تازه شروع کرده باشید، اسکیت جایی است برای ابراز وجود، ارتباط و رشد. دسترسی زودهنگام یک نقطه عطف بزرگ در این مسیر است و ما هیجان‌زده‌ایم که همراه تیممان در سراسر دنیا، سن ونسردم را گسترش بدهیم.

می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی اسکیت شهریور ماه منتشر می‌شود؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala