سازندگان کال آو دیوتی در پی معرفی بتلفیلد ۶: بلک آپس ۷ هم خیلی واقعی است!

حضور اسکینهای عجیبوغریب در کال آو دیوتی چیز جدیدی نیست، اما نسخههای اخیر این موضوع را پررنگتر کردهاند. با اضافه شدن شخصیتهایی مثل بیویس و باتهد (Beavis and Butt-Head) و امریکن دد (American Dad) به بازی در سال جاری، آن هم کمی بعد از باندلهایی با محوریت ماریجوانا و حضور ست روگن (Seth Rogen)، برخی از طرفداران اعلام کردهاند که از آنچه «فورتنایتزده شدن» کال آو دیوتی مینامند، خسته شدهاند و از اکتیویژن خواستهاند بازی را دوباره به ریشههای نظامی و شبیهساز جنگ خود بازگرداند. در این میان، بتلفیلد 6 به عنوان اثر با حالوهوای خشن و واقعگرایانه معرفی شده است. استودیوی دایس (DICE) به عنوان سازندهی این بازی اعلام کرده قصد ندارد اسکینهایی را عرضه کند که اینکه با این رویکرد و سبک بصری ناسازگاری داشته باشند و تاکید کرده که بازخورد هواداران را جدی میگیرد.
در مصاحبهای، شاشنک اوچیل (Shashank Uchil)، کارگردان طراحی بتلفیلد 6، دوباره بر تعهد الکترونیک آرتز به واقعگرایی تأکید کرد و حتی به اسکین نیکی میناژ (Nicki Minaj) در کال آو دیوتی اشاره کرد و گفت بتلفیلد 6 به چنین چیزهایی نیازی ندارد. او گفت: «بازی باید ریشه در واقعیت داشته باشد مانند چیزی که در بتلفیلد 3 و 4 دیدیم. قرار است این بازی هم همینطور باشد.» اوچیل این جملات را در حالی گفت که به طرح اصلی بازی اشاره میکرد؛ جایی که سربازانی با تجهیزات نظامی در برابر نیویورک ویرانشده ایستادهاند. او افزود: «فکر نمیکنم به نیکی میناژ نیازی باشد و بیایید همه چیز را واقعی نگه داریم.»
با توجه به اینکه بتلفیلد 6 قرار است اواخر امسال در برابر کال آو دیوتی: بلک آپس 7 قرار بگیرد، حالا اکتیویژن اعلام کرده آماده است تغییرات بزرگی در نوع باندلهایی که برای بازی عرضه میکند ایجاد کند. اما شاید خبر مهمتر این باشد که این شرکت همچنین تأیید کرده که اپراتورها، اسکینهای اپراتور و سلاحهای بلک آپس 6 دیگر به بلک آپس 7 منتقل نخواهند شد. این تصمیم برای بسیاری از بازیکنان غافلگیرکننده بود؛ کسانی که انتظار داشتند محتوایی که در بلک آپس 6 خریداری کردهاند به قسمت بعدی منتقل شود، همانطور که در نسخههای پیشین چنین اتفاقی افتاده بود، به خصوص با توجه به اینکه بلک آپس 7 دنبالهی بلک آپس 6 سال گذشته است. اکتیویژن در توضیح این تصمیم گفت :
بلک آپس 7 باید به طور واقعی حس و حال کال آو دیوتی و فضای آن را منتقل کند. به همین دلیل محتوای اپراتورها و سلاحهای بلک آپس 6 به بلک آپس 7 منتقل نمیشود. اما توکنهای Double XP و GobbleGums به بازی بعدی منتقل خواهند شد، چون ما میدانیم زمان و پیشرفت شما مهم است.
البته این تغییر فقط شامل بلک آپس 7 میشود. کال آو دیوتی: وارزون تحت تأثیر قرار نمیگیرد و تمام محتوای بلک آپس 6 همچنان در آن قابل استفاده خواهد بود. حال سوالی که پیش میآید، این است که اکتیویژن به کجا خواهد رفت؟ پست منتشرشده از سوی این شرکت نشان میدهد که برای کل چرخهی بلک آپس 7 قصد دارد جنبههای طنز و عجیب را کمرنگتر کند، هرچند باید گفت هنوز جزئیات دقیقی در دسترس نیست. اکتیویژن گفت:
میدانیم اخیراً بحثهای زیادی دربارهی هویت کال آو دیوتی مطرح شده است. بعضی از شما گفتهاید که از چیزی که باعث منحصربهفرد شدن کال آو دیوتی بود یعنی تجربهای همهجانبه، پرتنش، پرقدرت و متمرکز بر واقعگرایی، فاصله گرفتهایم. این بازخورد برای ما مهم است و آن را جدی میگیریم. ما صدای شما را میشنویم. در طول توسعه، هدف تریآرک (Treyarch) و ریون (Raven) این بوده که دنبالهای معنوی برای بلک آپس 2 ارائه دهند، در حالی که ریسکهای بزرگی هم بکنند. شما این رویکرد را در بخش چندنفرهی بلک آپس 7، بخش زامبی، کمپین کوآپ (از جمله محتوای پایان بازی یا Endgame) و حتی در Dead Ops Arcade 4 خواهید دید. در طول سالها، مجموعهای متنوع از بازیها و تجربیات مختلف را داشتهایم که طرفداران از سری مدرن وارفر گرفته تا سری بلک آپس و فراتر، از آن لذت بردهاند. باندلها و آیتمهای بلک آپس 7 به شکلی ساخته میشوند که با هویت بلک آپس هماهنگ باشند. ما بازخورد شما را شنیدهایم. باید تعادل بهتری میان تجربهای عمیق و هستهی اصلی کال آو دیوتی برقرار کنیم.
اگر اکتیویژن واقعاً اسکینهای عجیب و فانتزی را کنار بگذارد، بخش بزرگی از درآمدش را هم کنار میگذارد. این شرکت بیدلیل اسکینهایی مثل لاکپشتهای نینجای جهشیافته یا نیکی میناژ را منتشر نکرده بود؛ اینها درآمد زیادی برایش داشتند. شاید با عرضهی بتلفیلد 6، اکتیویژن احساس کرده به نقطهی بحرانی رسیده و نیاز به اقدامی جدی دارد تا واکنش نشان دهد.
در هر حال، واکنشها ترکیبی از شوک، هیجان و ناامیدی بوده است. شوک از اینکه اکتیویژن قابلیت انتقال محتوا به بلک آپس 7 را لغو کرده؛ هیجان بابت بازگشت به ریشههای کال آو دیوتی و برای بعضیها هم ناامیدی از اینکه زمان و در بسیاری موارد پولی که برای بدست آوردن آیتمهای تزئینی در ماههای اخیر خرج کرده بودند با بلک آپس 6 از بین میرود. در عین حال، بخشی از جامعهی کال آو دیوتی هم با دیدهی تردید به موضوع نگاه میکند؛ آنها گمان دارند که شاید اکتیویژن فقط در چند ماه نخست عرضهی بلک آپس 7 به این سیاست پایبند باشد و در نهایت دوباره به سمت اسکینهای عجیب بازگردد.
گفتنی است که بتلفیلد 6 در تاریخ 10 اکتبر (18 مهر) منتشر میشود و بلک آپس 7 در 14 نوامبر (23 آبان) عرضه خواهد شد. در نهایت دیدن نتیجهی این رقابت بسیار جالب خواهد بود.
