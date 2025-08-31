البته انگار اینها برای تازهواردان کافی نیست، چون بهزودی یک بهروزرسانی بزرگ دیگر هم در راه است. در تاریخ ۲ سپتامبر (11 شهریور)، آپدیت Into the Unjust برای تمام پلتفرمهای بازی از جمله پلیاستیشن 5، ایکسباکس سری ایکس/اس و کامپیوتر عرضه میشود که شامل یک وارباند پرمیوم به نام Dust Devils و تغییرات مهمی در جناح ترمینیدها خواهد بود؛ از جمله مناطق سیارهای جدیدی که ممکن است بهترین سلاحهای بازیکنان را کاملاً بیاثر کنند. مدتی است که ترمینیدها در هلدایورز ۲ ویروسی شبیه اسپور را در سراسر کهکشان پخش میکنند که The Gloom نام دارد. در آپدیت جدید، بازیکنان سرانجام وارد مأموریتی جسورانه میشوند تا این تهدید ویروسی را از بین ببرند، مأموریتی که آنها را مستقیماً به تاریکی میبرد.
این دنیاهای ترسناک پر از اهداف تازه خواهند بود و بسیاری از آنها به کندوهای زیرزمینی جدید ترمینیدها مربوط میشوند. در این تونلهای تنگ و خفه، گروهها با چالشی روبهرو میشوند که تاکنون مانندش را تجربه نکردهاند، چون تجهیزات بهشدت توسط محیط جدید محدود میشود. به خاطر ماهیت زیرزمینی این شبکهی غارها، بعید است بازیکنان بتوانند از قویترین استراتژمهای بازی استفاده کنند. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. در این میان هلدایورها با چالشهای جدیدی روبهرو خواهند شد؛ مثل همراهی و محافظت از یک دکل نفتی متحرک. شما باید در حالی که این دکل از میان زمینهای خطرناک جهان کندو عبور میکند تا به محل بعدی حفاری برسد، از آن دفاع کنید. وارباند جدید Dust Devils هم میتواند برای این ماجراجوییهای زیرزمینی مفید باشد؛ چرا که سلاحها و زرههای جدیدی را در اختیار بازیکنان قرار میدهد.
اینکه نتوان روی بهترین استراتژمهای بازی حساب کرد، لایهای جدی از چالش را اضافه میکند؛ چیزی که بازیکنان حرفهای احتمالاً از آن استقبال خواهند کرد. برای مثال، کسانی که همیشه به سلاحها و تجهیزات انفجاری وابسته بودهاند، باید استراتژی خود را تغییر دهند؛ چرا که خسارت زیاد در تونلهای تنگ میتواند مشکلساز باشد. پیدا کردن ترکیب مناسب تجهیزات برای این مناطق زیرزمینی جدید میتواند تجربهای بسیار سرگرمکننده باشد. این آپدیت همچنین چند واحد جدید از ترمینیدها را معرفی میکند، از جمله نسخههای متفاوتی از واریرها، بایل اسپیورز و «شارجرها که قادرند زیر زمین حرکت کنند، به علاوه دشمن پرندهای تازه به نام «دراگونروچ» که بارانی از اسید میریزد.
در نهایت این تغییرات شاید فرصتی تازه برای استراتژمهایی باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. بخش زیادی از سلاحهای پشتیبانی بازی بعد از معرفی استراتژمهای جدید عملاً بیاستفاده شده بودند، اما این مناطق زیرزمینی احتمالاً بهترین مکان برای سلاحهایی مثل M-105 Stalwart و MG-206 Heavy Machine Gun خواهند بود. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
