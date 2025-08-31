کمال کارتر (Kamal Carter)، وقت و انرژی زیادی صرف آخرین ساختهاش کرده است. او ابتدا یک نسخه از الگوریتمی خاص را بهطور دستی آموزش داد تا دشمنان را در بخش تمرینی تیراندازی ولورانت پیدا کند. سپس برای هر هدف، ناحیهای (معمولا مرکز بدن) مشخص کرد که ربات باید به آن شلیک کند.
در بخش سختافزاری، کارتر چندین نمونه مختلف از دستگاههای حرکتدهندهی ماوس ساخت و آزمایش کرد تا سرانجام به مدلی رسید که با موتور جریان مستقیم و یک قاب ساختهشده با CNC کار میکند. این قاب یک تخته چوبی را به صورت مکانیکی تکان میدهد و روی آن یک ماوس گیمینگ اپتیکال تغییریافته قرار دارد. ماوس درون یک نگهدارندهی پلاستیکی نازک محکم شده تا از حرکت خارج از مرکز جلوگیری شود. برای شلیک هم یک رله سوییچ تعبیه شده که توسط ربات فعال میشود.
موتورهای متصل به نرمافزار با تغییر ولتاژ نسبت به اهداف روی صفحه واکنش نشان میدهند و سرعتشان بسته به فاصلهی هدف کم و زیاد میشود. کارتر اعتراف میکند این روش کمی دردسر ایجاد میکند چون ربات هنگام انتخاب هدف کمی زیادروی میکند، اما در نهایت این ویژگی مثبت است چون باعث میشود رفتار ربات شبیه یک بازیکن واقعی به نظر برسد و کمتر شناسایی شود.
زمان واکنش موتورهای ماوسپد به آن سرعتی که کارتر دلش میخواست نیست، اما وقتی با مدل آموزشدیدهی هوش مصنوعی ترکیب میشود، به اندازهی کافی سریع هست تا رکورد خودش یعنی زدن ۸ هدف از ۳۰ در حالت سخت را پشت سر بگذارد. در این حالت هر هدف فقط نیمثانیه روی صفحه میماند. بازیکنان حرفهای بین ۲۲ تا ۳۰ هدف را در این حالت میزنند و ربات کارتر پس از یک روز تنظیم دقیق موفق شد رکورد ۲۶ از ۳۰ را ثبت کند.
کارتر میگوید این ربات هنوز جای ارتقا دارد و شاید بتواند رکورد کامل ۳۰ از ۳۰ را هم بزند. اما همین که همیشه نتیجهی بینقصی نمیدهد، به هدف اصلیاش کمک میکند که ساخت رباتی است که مثل یک انسان بازی کند. در واقع حتی حرفهایترین بازیکنان هم همیشه امتیاز کامل نمیگیرند، بنابراین یک عملکرد طبیعی، بهترین راه برای جلوگیری از شناسایی توسط سیستم ضدتقلب بازی است.
منبع: PCGAMER
