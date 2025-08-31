آینده‌ی نید فور اسپید در هاله‌ای از ابهام؛ کرایتریون فقط روی بتلفیلد کار می‌کند!

اخیرا یکی از کاربران متوجه شده که در وبسایت رسمی الکترونیک آرتز، زیر لوگوی کرایتریون، عبارت «یک استودیوی بتلفیلد» (A Battlefield Studio) درج شده است. طرفداران طبیعتا چندان امیدوار نیستند که این تغییر برند خبر خوبی برای آینده‌ی سری نید فور اسپید باشد، حتی با اینکه هنوز به‌طور رسمی زیر نظر کرایتریون قرار دارد.

در واقع این تغییر برند چیزی را تأیید می‌کند که از قبل می‌دانستیم؛ در فوریه‌ی امسال، الکترونیک آرتز اعلام کرد که کرایتریون زیر مجموعه‌ی استودیوهای بتلفیلد قرار می‌گیرد تا روی بخش تک‌نفره‌ی بتلفیلد ۶ کار کند. در همان زمان هم گفته شد که توسعه‌ی قسمت بعدی نید فور اسپید موقتا متوقف می‌شود، هرچند این ناشر وعده داد که این مجموعه هنوز به پایان نرسیده است.

کرایتریون از سال ۲۰۱۰ با بازی Need For Speed: Hot Pursuit روی این مجموعه کار کرده و از سال ۲۰۲۰، زمانی که کنترل سری دوباره از استودیوی گوست گیمز (Ghost Games) به آن‌ها بازگردانده شد، توسعه‌دهنده‌ی اصلی آن بوده است. آخرین قسمت این مجموعه یعنی Need For Speed Unbound در سال ۲۰۲۲ عرضه شد، اما در سال‌های بعد بخش بزرگی از کارکنان کرایتریون برای پشتیبانی از سری بتلفیلد و به دنبال تغییرات ساختاری در الکترونیک آرتز، به آن پروژه منتقل شدند.

با اینکه الکترونیک آرتز اعلام کرده که برنامه دارد سری نید فور اسپید را در آینده بازگرداند، هنوز مشخص نیست که قسمت‌های بعدی همچنان توسط کرایتریون ساخته خواهند شد یا خیر، به خصوص حالا که این استودیو رسما تحت عنوان استودیوهای بتلفیلد شناخته می‌شود. تعجبی هم ندارد که در حال حاضر تمرکز اصلی این ناشر روی بتلفیلد ۶ باشد زیرا این اثر تیراندازی پرسروصدا قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر (18 مهر) منتشر شود و موفقیت آن اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر برخی ممکن است از این تصمیم چندان هم ناراحت نشوند چرا که قسمت‌های اخیر مجموعه‌ی نید فور اسپید به هیچ وجه نتوانستند طرفداران را آنگونه که باید راضی کنند.

