بازی جهان‌باز Where Winds Meet آبان ماه منتشر می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید

مشابه‌ی بازی موفق سال گذشته‌ یعنی بلک میث: ووکونگ (Black Myth: Wukong)، بازی Where Winds Meet هم یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت بازی‌سازی چین محسوب می‌شود. این بازی یک اثر نقش‌آفرینی جهان‌باز است که اولین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد. داستان سبک ووشیایی (Wuxia) این بازی درباره‌ی سفر پرخطر یک شمشیرزن جوان در چین قرن دهم میلادی است که باید حقایق فراموش شده و اسرار هویت خود را کشف کند. دوره‌ی پنج دودمان و ده پادشاهی چین محور اصلی بازی خواهد بود، جایی که دسیسه‌های سیاسی، مبارزات قدرت و نبردهای حماسی مسیر تاریخ را شکل می‌دهند. از قلب شلوغ پایتخت امپراتوری گرفته تا گوشه‌های پنهان بیابان فراموش شده، هر مسیر با اسرار، مناظر و داستان‌هایی که منتظر کشف شدن هستند، پر شده است. این پروژه، اولین کار استودیوی اِوراستون محسوب می‌شود و پنج سال زمان برای ساخت آن صرف شده است.

پس از در دسترس قرار گرفتن چندین نسخه‌ی آزمایشی در سال 2025، استودیوی Where Winds Meet بالاخره به شایعات پایان داد و تاریخ انتشار رسمی بازی را مشخص کرد. همچنین اعلام شد کسانی که بازی را پیش‌خرید کنند، آیتم‌های درون‌بازی متعددی را دریافت خواهند کرد. همزمان با این خبر، تریلر جدیدی نیز منتشر شد که دنیای پرجزئیات بازی و بخش‌هایی از داستان و گیم‌پلی را به نمایش گذاشت. به طور کلی از مناظر خیره‌کننده‌ی چین باستان گرفته تا نبردهای سریع و نفس‌گیر با باس‌ها، این تریلر جلوه‌های متفاوت بازی را نشان می‌دهد.

کسانی که از Black Myth: Wukong و Wuchang: Fallen Feathers لذت برده‌اند، احتمالاً Where Winds Meet را هم تجربه‌ای هیجان‌انگیز خواهند یافت. نکته‌ی مهم اینجاست که بازی در دورانی منتشر می‌شود که صنعت بازی‌سازی چین دوران پرقدرتی را پشت سر می‌گذارد و آثاری مثل Marvel Rivals نیز جایگاه این کشور را به‌ عنوان قطب احتمالی بازی‌های AAA در آینده تثبیت کرده‌اند. بنابراین عملکرد Where Winds Meet می‌تواند در ادامه‌ی این روند نقش مهمی داشته باشد.

علاوه بر Where Winds Meet، آثار اکشن نقش‌آفرینی دیگری هم از چین در راه هستند که می‌توانند برای علاقه‌مندان این ژانر جذاب باشند. بازی Lost Soul Aside ساخته‌‌ی Ultizero Games به تازگی به‌ صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شده و همچنین بازی Phantom Blade Zero ساخته‌ی S-Game از مدت‌ها قبل توجه بازیکنان را به خود جلب کرده و طبق ویدیوی اخیر استودیو، انتظار می‌رود تاریخ انتشار آن تا پایان سال ۲۰۲۵ اعلام شود.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید Where Winds Meet را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازی جهان‌باز Where Winds Meet آبان ماه منتشر می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala