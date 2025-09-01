بازسازی بازی سایبریا آبان ماه منتشر می‌شود؛ تریلر آن را تماشا کنید

بیش از ۲۰ سال پس از انتشار نسخه‌ی اصلی، Syberia با نسخه‌ای کاملا مدرن بازمی‌گردد. در این بازی کیت واکر، وکیل فوق‌العاده‌ای از نیویورک، برای نهایی کردن فروش یک کارخانه‌ی قدیمی خودکارساز به روستایی دورافتاده در کوه‌های آلپ فرانسه فرستاده می‌شود. اما آنچه در ابتدا یک ماموریت عادی به نظر می‌رسد، خیلی زود به سفری شگفت‌انگیز در سراسر اروپای شرقی و مناظر پوشیده از برف آن تبدیل می‌شود.

او به همراه اسکار، یک خودکارساز وفادار، به کاوش در مکان‌های اسرارآمیز، فراموش‌شده و جاهایی پر از شخصیت‌های عجیب و غریب می‌پردازد. کیت رد پای هانس وورالبرگ، مخترع نابغه‌ای که در پی رویای به ظاهر غیرممکن خود یعنی یافتن آخرین ماموت‌های زنده در جزیره‌ی ‌افسانه‌ای سایبریا است را دنبال می‌کند.

این سفر غیرمنتظره، هیجان‌انگیز و عمیقا احساسی، همه‌ی چیزهایی که کیت فکر می‌کرد می‌داند را به چالش می‌کشد. این بازی نخستین بار در سال ۲۰۰۲ منتشر شد و به یکی از بهترین آثار ژانر ماجراجویی بدل گشت که به خاطر فضای منحصربه‌فرد، روایت عالی و طراحی هنری فوق‌العاده تحسین‌ شده است. حال این نسخه‌ی بازسازی‌شده فرصتی تازه برای تجربه‌ی دوباره‌ی این شاهکار است.

گفتنی است که در کنار بهبودهای بصری، معماهای پیچیده بازی بازطراحی شده‌اند تا روند حلی روان‌تر و شهودی‌تر داشته باشند، بدون آنکه نقش کلیدی‌شان در کشف رازهای نبوغ وورالبرگ از بین برود. در این میان سفر کیت واکر را با رابط کاربری به‌روز، ناوبری سه‌بعدی بهبود‌یافته و کنترل‌های روان‌تر همراه شده بدون آنکه هسته‌ی بازی خدشه‌دار شود. این بازسازی توسط استودیوهای Virtuallyz Gaming و Microids Studio Paris ساخته شده است.

این بازی در تاریخ ۶ نوامبر (15 آبان) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد و در تاریخ ۱۳ نوامبر (22 آبان) نیز برای کوئست ۳ عرضه می‌شود. می‌توانید تریلر مقایسه‌ی این بازسازی با نسخه‌ی اصلی را در ادامه تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته بازسازی بازی سایبریا آبان ماه منتشر می‌شود؛ تریلر آن را تماشا کنید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala