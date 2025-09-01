ببینید؛ مجموعه‌ی استاپ‌موشن ماریو به‌شدت بانمک است!

سه قسمت اول این مجموعه اکنون در کانال یوتیوب نینتندو ژاپن و همچنین کانال رسمی پلی نینتندو که مخصوص بازیکنان خردسال است، در دسترس قرار گرفته‌اند. هر قسمت که حدود یک دقیقه طول می‌کشد، در واقع یک انیمیشن استاپ موشن با محوریت ماریو است که در موقعیت‌های خنده‌دار گرفتار می‌شود.

در قسمت اول با نام «سبیل ماریو»، او سعی می‌کند سبیلش را شانه بزند اما سبیل مدام به شکل‌های مختلف از جمله سبیل واریو تغییر می‌کند. قسمت دوم با نام «کلاه»، تلاش ماریو برای رسیدن به کلاهش را نشان می‌دهد که روی یک بلاک با علامت سوال قرار دارد. قسمت سوم با نام «بازی‌های پوسته‌ای» ماریو را نشان می‌دهد که با لگد زدن به لاک کوپا تروپا سرگرم است، تا اینکه پوسته به دیوار برخورد کرده و به سمت خودش برمی‌گردد.

این ویدیوها بخشی از مجموعه‌ی جدیدی به نام مای ماریو (My Mario) هستند؛ مجموعه‌ای از محصولات با تم ماریو که برای کودکان خردسال طراحی شده و اوایل همین ماه معرفی شد. محصولات مای ماریو شامل اسباب‌بازی‌ها، لباس‌ها، کتاب‌ها و وسایل دیگر است و اخیرا در فروشگاه‌های نینتندو در توکیو، اوزاکا و کیوتو عرضه شده‌اند. برخی از محصولات منتخب هم قرار است سال آینده در خارج از ژاپن منتشر شوند.

محصولات دیگری نیز برای خط تولید مای ماریو توسط شرکت‌های مختلف ساخته می‌شوند. شرکت باندای (Bandai) قرار است هودی، تی‌شرت، کوله‌پشتی و ظروف غذا عرضه کند که کودکان را شبیه ماریو می‌کند. شرکت سرگرمی ژاپنی هپینت (Happinet) هم عروسک‌های ماریو برای نوزادان، جغجغه و دیگر اسباب‌بازی‌های کوچک قابل شست‌وشو با دست را عرضه خواهد کرد. مجموعه‌ی اولیه‌ به طور کلی شامل ۳۴ محصول است. می‌توانید در ادامه سه قسمت اول مجموعه را تماشا کنید.

دانلود mp4

دانلود mp4

دانلود mp4

منبع: VGC

نوشته ببینید؛ مجموعه‌ی استاپ‌موشن ماریو به‌شدت بانمک است! اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala