بازی Elden Ring Nightreign سخت‌تر از همیشه خواهد شد!

بازی‌های سولزبورن استودیوی فرام‌سافتور به خاطر دشواری‌شان شناخته شده‌اند و اگرچه Elden Ring Nightreign رویکردی روگ‌لایک به فرمول مشهور این شرکت اضافه می‌کند، در نهایت هدفش ارائه تجربه‌ای چالش‌برانگیز است. اگرچه بازی تاکنون برای بسیاری از بازیکنان چالش‌برانگیز بوده، حالت اختیاری «عمق شب» اکنون وعده می‌دهد که سطح دشواری کلی را حتی بیشتر کند. این حالت جدید که قرار است در تاریخ ۱۱ سپتامبر منتشر شود، به‌ طور خاص برای حرفه‌ای‌ترین بازیکنان Elden Ring Nightreign طراحی شده است.

گفتنی است که دشمنان در سراسر لیم‌ولد به‌طور قابل توجهی سخت‌تر شده‌اند، اکسپدیشن‌ها شامل نایت‌لردهای تصاوفی شده و سلاح‌های ویژه با ویژگی‌های پیچیده‌تر از جمله برخی اثرات مضر، به غنایم اضافه می‌شوند. «عمق شب» همچنین وعده‌ی معرفی برخی آیتم‌های اختصاصی مانند Depth Relics را می‌دهد که احتمالاً مزایای بیشتری نسبت به رلیک‌های معمولی ارائه می‌کنند، اما بدون برخی تبعات قابل توجه نیستند.

طبق گفته‌ی باندای نامکو (Bandai Namco)، حالت «عمق شب» با پیشرفت بازیکنان دشوارتر خواهد شد. این حالت شامل پنج سطح خواهد بود که بر اساس نسبت برد و باخت گروه به‌ صورت پویا تنظیم می‌شوند. دو سطح نهایی به عنوان «نبرد بی‌پایان» توصیف شده‌اند، اگرچه نحوه‌ی عملکرد آن در عمل هنوز مشخص نیست. بر اساس توضیحات ناشر، به نظر نمی‌رسد که سیستم دشواری پویا اختیاری باشد.

افزایش تدریجی سختی در این حالت جدید با هویت روگ‌لایک بازی هم‌خوانی دارد و ارائه‌ی رلیک‌های منحصر به فرد احتمالاً کافی است تا سخت‌گیرترین بازیکنان را به امتحان کردن «عمق شب» تشویق کند. با توجه به سابقه‌ی فرام‌سافتور، احتمال دارد که حالت دشواری جدید پس از انتشار نیز بر اساس بازخورد بازیکنان و هرگونه مشکل تعادلی شناسایی‌شده توسط توسعه‌دهنده، به‌روزرسانی شود.

این درجه‌ی دشواری در تمام پلتفرم‌های هدف بازی یعنی کامپیوتر و دو نسل اخیر کنسول‌های پلی‌استیشن و ایکس‌باکس در دسترس خواهد بود.

