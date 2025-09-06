ببینید؛ بازی جهان‌باز جدید سازندگان گنشین ایمپکت از پوکمون تقلید می‌کند

در جهان این بازی، «نکسوس» نوعی پیوندهای نامرئی است که بین مفاهیمی مانند عشق و نفرت، نور و تاریکی، زندگی و مرگ و بسیاری دیگر شکل می‌گیرد. با این حال، زمانی که یک شکاف ناگهانی این ارتباطات را قطع می‌کند، این تعادل به‌طور غیرمنتظره‌ای، به هم می‌ریزد و قدرت‌های باقی‌مانده‌ی آن‌ها به شکل «آنیما» در سراسر سرزمین پراکنده می‌شوند. حال در این جهان شکسته در هم، بازیکنان سفری را آغاز می‌کنند. آن‌ها از طریق ماموریت‌ها و مبارزات، با این آنیماها پیوند خورده و توانایی‌هایی را باز می‌کنند که منعکس‌کننده‌ی ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کدام است. علاوه بر این، این توانایی‌ها قابل ترکیب هستند تا تاکتیک‌های مبارزه‌ی متنوعی ایجاد کنند و بر نحوه کاوش و تعامل بازیکنان با دنیای گسترده بازی تأثیر بگذارند.

به‌عنوان آخرین قسمت اصلی در سری هونکای، این اثر قرار است که داستان‌سرایی و سبک هنری متمایز سری را ارائه می‌دهد و همچنین فصل جدید و جسورانه‌ای در گیم‌پلی و دنیای بازی ایجاد کند. نسخه‌ی بتای بازی تنها برای کامپیوتر و iOS در دسترس خواهد بود و ثبت نام برای آن هم‌اکنون از طریق وبسایت رسمی تا اواسط سپتامبر فعال است. برای کامپیوتر، مشخصات پیشنهادی شامل پردازنده‌ی Intel i5 نسل ۱۱، کارت گرافیک RTX 2060 و ۱۶ گیگابایت رم است. نسخه‌ی iOS نیز حداقل به آیفون ۱۲ پرو نیاز دارد تا روان اجرا شود. علاوه بر این، Honkai: Nexus Anima قابلیت بازی چندپلتفرمی دارد، به این معنا که بازیکنان می‌توانند از همان حساب در هر دو دستگاه استفاده کنند، اما به اشتراک‌گذاری حساب به‌طور کامل ممنوع است. همچنین پس از پایان آزمایش، تمام داده‌های ذخیره شده پاک خواهند شد.

در این میان یک تریلر چهار دقیقه‌ای از گیم‌پلی Honkai: Nexus Anima منتشر شده که کاوش در جهان باز، شخصی‌سازی شخصیت‌ها، چندین مینی‌گیم و بسیاری از موجودات آنیما که در بازی هستند را نمایش می‌دهد. بخشی از تریلر هم به نبرد اختصاص داشت که به نظر می‌رسد مشابه بازی‌هایی مانند Teamfight Tactics عمل می‌کند. جالب اینجاست که یکی از سوالات پرسشنامه برای ثبت‌نام در بتا این است: «بالاترین رنکی که در Teamfight Tactics به آن رسیده‌اید چیست؟». این موضوع شباهت بین دو بازی را نشان می‌دهد.

استودیوی سازنده اعلام کرده است که فرصت‌های بیشتری برای پیوستن به جمع کاربران نسخه‌ی بتای بازی در آینده وجود خواهد داشت. این یک روند رایج در بسیاری از بازی‌های گاچا است تا مشکلات و نواقص را برطرف کنند. می‌توانید در ادامه تریلرهای منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

