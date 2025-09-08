بازی مارول رایولز هفته‌ی آینده به پلی‌استیشن ۴ می‌آید

مارول رایولز بازی سبکی نیست؛ طوری که اجرای آن روی کامپیوترهای قدرتمند هم همیشه به‌خوبی صورت نمی‌گیرد و فقط کافی است تا حین بازی یک نفر آن پورتال کذایی دکتر استرنج را راه بیاندازد تا نرخ فریم همه را به اعماق ببرد. در این میان، بروبچه‌های استودیوی نت‌ایز تصمیم گرفته‌اند تا بازی را روی پلی‌استیشن ۴ اجرا کنند.

عرضه‌ی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی مارول قرار است همزمان با آغاز فصل چهارم آن، در روز ۱۲ سپتامبر باشد. فصل چهارم مارول رایولز که با نام «قلب اژدها» (The Heart of the Dragon) عرضه می‌شود، قرار است دو شخصیت جدید «دردویل» و «آنجلا» را به بازی اضافه کند.

کمی بیش از چهار سال از عرضه‌ی پلی‌استیشن 5 به‌عنوان اصلی‌ترین و پرفروش‌ترین کنسول نسل نهمی می‌گذرد، و این کنسول تا به امروز توانسته است فروشی ۸۰ میلیون دستگاهی را تجربه کند؛ رقمی که کاملا شبیه به عملکرد پلی‌استیشن ۴ در بازه‌ی زمانی یکسان است. طبق گفته‌ی سونی، دو-سوم کسانی که پلی‌استیشن ۴ داشته‌اند به پلی‌استیشن ۵ کوچ کرد‌ه‌اند؛ یعنی اساسا آن جمعیت باقی مانده روی نسل قبل، نباید چندان رقم قابل توجهی را از جمعیت کاربران فعال پلی‌استیشن ۵ تشکیل دهد. در این میان، می‌بینیم که مارول رایولز به پلی‌استیشن ۴ می‌آید،‌ جدای بازمانده یک سال پس از عرضه نسخه‌ی نسل قبل پیدا می‌کند، بازی‌هایی مثل رزیدنت اویل ۴ و رزیدنت اویل ویلج نسخه‌ای برای کنسول ۱۳ ساله‌ی سونی دارند، و حتی از گوشه و کنار می‌شنویم که کپ‌کام می‌خواهد رزیدنت اویل فاتحه را هم روی پلی‌استیشن ۴ عرضه کند.

منتظرم می‌نشینیم تا هفته‌ی آینده و پس از عرضه‌ی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ مارول رایولز، تحلیل فنی متخصصان یوروگیمر را ببینیم؛ امیدواریم بهینه‌سازی شگفت‌انگیزی روی بازی انجام شده باشد که در نتیجه‌ی آن، حتی گیمرهای کامپیوتر هم از این بهینه‌سازی بهره ببرند.

پیشنهاد می‌کنیم خودتان تریلر فصل چهارم مارول رایولز به نام The Heart of the Dragon را ببینید.

منبع: Gematsu

