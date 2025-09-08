فیلم «کال آو دیوتی» رسما در دست ساخت است

طبق خبر اعلام شده، ساخت فیلم تمام و کمال از سمت پارامونت پیش خواهد رفت و اکتیویژن به‌عنوان مشاور خلاق روی پروژه‌ی همکاری می‌کند.

مدیرعامل شرکت پارامونت، «دیویو الیسون»، طی بیانیه‌ای اعلام کرده است که شخصا طرفدار دوآتشه‌ی سری کال آو دیوتی است: «تمام عمر طرفدار کال آو دیوتی بوده‌ام و محقق کردن این موضوع یکی از رویاهای من است که به حقیقت پیوسته. از اولین کمپین متفقین در کال آو دیوتی ۱ گرفته تا مدرن وارفر و بلک آپس، ساعت‌های بی‌شماری را صرف بازی کردن این مجموعه کرده‌ام و آن را دوست دارم. اینکه اکتیویژن و بازی‌کننده‌ها در تمام دنیا به ما اعتماد کنند و مجموعه را به‌دست ما بسپارند تا این دنیای داستان‌-محور را به پرده‌ی سینما بیاوریم، افتخار بزرگی و مسوولیتی سنگین است که به‌سادگی با آن برخورد نخواهیم کرد.»

الیسون با مقایسه‌ی کال آو دیوتی با یکی از موفق‌ترین فیلم‌های اخیرشان یعنی «تاپ گان: ماوریک»، اضافه کرده است: «همانطور با این فیلم برخورد خواهیم کرد، با همان پایبندی به بالاترین کیفیت، که برای تاپ گان ماوریک، هزینه کرده بودیم. اطمینان حاصل خواهیم کرد که این فیلم به سطح انتظار بسیار بالایی که در استحقاق این سری و طرفدارانش است، برسد.»

سری بازی‌های کال آو دیوتی به کمپین‌های داستانی سینمایی و اکشن خود معروف هستند؛ طوری که یک کمپین سینمایی به‌شدت کارگردانی شده پای ثابت کل بازی‌های این سری در تمام سال‌ها (به‌غیر از یک شماره) بوده است. بسیاری از طرفداران کال آو دیوتی بارها و بارها بخش‌های داستانی این سری را تجربه می‌کنند و خاطراتی طولانی با شخصیت‌های همیشگی کال آو دیوتی مثل «کاپیتان پرایس» و «گوست» و «رزنوف» و «سوپ» و «میسون» دارند. انتظار داریم شرکت فیلم‌سازی پارامونت به‌بهترین شکل این شخصیت‌های معروف و محبوب را به‌تصویر بکشد و آن‌ها را بخشی مهم از فیلم خود ببیند.

با توجه به اینکه تازه قراردادهای ساخت این فیلم تنظیم شده‌اند، زودتر از سه چهار سال آینده انتظار تماشای آن را نداشته باشید.

