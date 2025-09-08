بازی No Man’s Sky از زمان عرضه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است. در حالی که بازخوردهای مخاطبان به این بازی هنگام عرضه اصلا مثبت نبود، اما بازی فروشی بسیار خوب را تجربه کرد و در راستای این فروش، استودیوی بازیسازی «هلو گیمز» در سکوت زمان زیادی را پای درست کردن آن گذاشت. طولی نکشید تا آپدیتهای رایگان متعددی در بازههای زمانی مختلف برای No Man’s Sky منتشر شدند. این آپدیتهای رایگان طی سالیان، تجربهی بازی را از زمین تا آسمان دگرگون کردهاند.
آنچه امروز از No Man’s Sky میبینیم، بهغیر از سبک هنری و موسیقایی، هیچ شباهتی به آن بازی اصلی که در سال ۲۰۱۶ عرضه شده بود ندارد.
آپدیتهای متعدد این بازی همیشه مجموعهای از محتوای متنوع و تازه را به بازی اضافه میکنند، اما یک تمرکز اصلی هم دارند. اصلیترین محتوایی که آپدیت چند روز گذشتهی No Man’s Sky به نام Voyagers اضافه کرده، امکان ساخت و پرواز در کشتیهای فضایی بسیار بزرگ است.
میتوان به شکل «استارفیلد» (Starfield) کشتیهای بزرگ را از صفر تا صد ساخت؛ کشتیهایی که خود سازههایی عظیم هستند و اتاقهای مختلفی را در خود جای دادهاند. کار بهجایی رسیده است که بسیاری از بازیکنندگان میگویند آپدیت جدید No Man’s Sky بهطور کلی وجود استارفیلد را نقض کرده است؛ مخصوصا که گشتوگذار در سیارات، کاری که اساس استارفیلد بود و به بدترین شکل ممکن پیاده شده بود، در No Man’s Sky به روانترین و بینقصترین حالت خود اجرا شده است.
میتوانید در ادامه تریلر آپدیت Voyagers بازی No Man’s Sky را ببینید.
بازی No Man’s Sky روی تمام پلتفرمهای حال حاضر، نسل قبل، نسل جدید، نسل بعد و هر چیزی قابل تهیه است.
منبع: IGN
نوشته آپدیت جدید No Man’s Sky رکورد تازهای از زمان عرضه برای آن ثبت کرد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala