در چند سال گذشته، استودیوی IO Interactive، سازندهی سری محبوب هیتمن (Hitman)، به شدت مشغول ساخت اولین بازی ویدیویی جدید جیمز باند در بیش از یک دههی اخیر بوده است. بعد از شکست 007Legends که در سال ۲۰۱۲ توسط اکتیویژن (Activision) منتشر شد، حالا 007First Light قرار است بازگشت دیرهنگام این جاسوس کاریزماتیک را به دنیای بازیها رقم بزند. در ژوئن گذشته، این استودیو برای اولین بار بخشهایی از پروژه را به نمایش گذاشت. اخیرا هم سازندگان جزئیات تازهای دربارهی بازی در دست ساختشان منتشر کردهاند که هیجان بازیکنان مشتاق را بیشتر میکند.
حال در State of Play اخیر، استودیوی سازنده تاریخ انتشار بازی را اعلام کرده است. این خبر پس از ماهها گمانهزنی، بازی را در فهرست بازیهای بزرگی قرار داد که در نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ منتشر میشوند؛ فهرستی که نام سنگینهایی مثل Grand Theft Auto 6 هم در آن دیده میشود. علاوه بر تاریخ انتشار، در همین رویداد سازندگان نگاهی عمیق به گیمپلی بازی نیز داشته و بخشهایی از صحنههای هیجانانگیز شبیه به آنچارتد گرفته تا ماموریتهای منعطف شبیه به هیتمن را به نمایش گذاشتند.
نکتهی جالب این است که تاریخ انتشار 007First Light کمتر از یک سال بعد از معرفی رسمی آن تعیین شده است. چنین فاصلهی کوتاهی بین اعلام و عرضه برای بازیهای بزرگ AAA خیلی رایج نیست و قطعا طرفداران جیمز باند را خوشحال میکند، چون دیگر لازم نیست مدت زیادی برای تجربهی بازی صبر کنند. البته یک مسئله ممکن است به ضرر این اثر باشد و آن نزدیکی انتشارش به تاریخ عرضهی جیتیای 6 در ۲۶ می است؛ موضوعی که شاید باعث شود بازیکنان سریعتر از حد معمول از بازی جیمز باند فاصله بگیرند.
با این حال، با توجه به موفقیتهای گذشتهی استودیوی سازنده و تجربه چند دههای آن، 007First Light امید زیادی برای احیای دوباره بازیهای جیمز باند در دل طرفداران ایجاد کرده است. از طرفی، این بازی یک داستان اوریجینال بر اساس رمانهای ایان فلمینگ (Ian Fleming) است و وعدهی تجربهای تازه و متفاوت را میدهد؛ چیزی که بسیاری از بازیهای قبلی این مجموعه که عمدتاً از فیلمها الهام گرفته بودند، کمتر ارائه کرده بودند.
این بازی 7 فروردین سال آینده روی پلیاستیشن 5، ایکسباکس سری ایکس/اس، نینتندو سوییچ 2 و رایانههای شخصی منتشر خواهد شد. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
