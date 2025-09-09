سیستم مورد نیاز برای اجرای Dying Light The Beast روی کامپیوتر مشخص شد

Dying Light The Beast

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی روی کامپیوتر

حداقل سیستم موردنیاز

  • عملکرد: وضوح 1080p با 30 فریم بر ثانیه
  • تنظیمات گرافیکی: پایین (LOW)
  • کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 1060 یا AMD Radeon RX 5500 XT یا Intel Arc A750
  • حافظه گرافیکی: 6 گیگابایت
  • پردازنده: Intel i5-13400F یا AMD Ryzen 7 5800F
  • رم: 16 گیگابایت
  • سیستم‌عامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
  • فضای ذخیره‌سازی: 70 گیگابایت SSD

سیستم پیشنهادی

  • عملکرد: وضوح 1440p با 60 فریم بر ثانیه
  • تنظیمات گرافیکی: متوسط (MEDIUM)
  • کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 3070 TI یا AMD Radeon RX 6750 XT یا Intel Arc B580
  • حافظه گرافیکی: 8 گیگابایت
  • پردازنده: Intel i5-13400F یا AMD Ryzen 7 7700
  • رم: 16 گیگابایت
  • سیستم‌عامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
  • فضای ذخیره‌سازی: 70 گیگابایت SSD

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی در سطح بالا

  • عملکرد: وضوح 4K با 60 فریم بر ثانیه
  • تنظیمات گرافیکی: بالا (HIGH)
  • کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 4070 TI یا AMD Radeon RX 7900 GRE
  • حافظه گرافیکی: 12 گیگابایت
  • پردازنده: Intel i7-13700K یا AMD Ryzen 9 7800 X3D
  • رم: 32 گیگابایت
  • سیستم‌عامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
  • فضای ذخیره‌سازی: 70 گیگابایت SSD

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی در بالاترین سطح ممکن

  • عملکرد: وضوح 4K با 60 فریم بر ثانیه
  • تنظیمات گرافیکی: فوق‌العاده (ULTRA) با رهگیری پرتو و تولید فریم
  • کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 5070 یا AMD Radeon RX 9070 یا Intel Arc B580
  • حافظه گرافیکی: 12 گیگابایت
  • پردازنده: Intel i9-14900K یا AMD Ryzen 9 7950 X3D
  • رم: 32 گیگابایت
  • سیستم‌عامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
  • فضای ذخیره‌سازی: 70 گیگابایت SSD

فناوری‌های پشتیبانی‌شده

  • فناوری ری‌ترسینگ
  • پشتیبانی از نمایشگرهای فوق‌عریض
  • پشتیبانی از فناوری‌های Intel XeSS 2 ،Nvidia DLSS 4 و AMD FSR 3.1/4
  • پشتیبانی از رزولوشن پویا (Dynamic Resolution)
    پشتیبانی از HDR
    پشتیبانی از Nvidia Reflex 2 ،AMD AntiLag 2 و Intel Xe Low Latency

مشخصات مورد نیاز برای اجرای بازی روی لپ‌تاپ

سیستم مورد نیاز Dying Light The Beast

بعد از یک تاخیر کوتاه برای پرداختن به جزئیات و بهینه‌سازی بیشتر، بازی Dying Light: The Beast قرار است در تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور) امسال، علاوه بر کامپیوتر، روی پلی‌استیشن 5 و ایکس‌باکس سری ایکس/اس منتشر شود. داستان این بازی روایتگر بازگشت پروتاگونیست محبوب سری، کایل کرین (Kyle Crane) است. پس از اینکه برای سیزده سال توسط فردی مرموز به نام بارون (The Baron) اسیر و تحت آزمایش‌های بی‌رحمانه قرار گرفته، کرین موفق به فرار می‌شود و اکنون در تعقیب انتقام خود است.

منبع: Eurogamer

