سیستم مورد نیاز برای اجرای Dying Light The Beast روی کامپیوتر مشخص شد

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی روی کامپیوتر
حداقل سیستم موردنیاز
- عملکرد: وضوح 1080p با 30 فریم بر ثانیه
- تنظیمات گرافیکی: پایین (LOW)
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 1060 یا AMD Radeon RX 5500 XT یا Intel Arc A750
- حافظه گرافیکی: 6 گیگابایت
- پردازنده: Intel i5-13400F یا AMD Ryzen 7 5800F
- رم: 16 گیگابایت
- سیستمعامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
- فضای ذخیرهسازی: 70 گیگابایت SSD
سیستم پیشنهادی
- عملکرد: وضوح 1440p با 60 فریم بر ثانیه
- تنظیمات گرافیکی: متوسط (MEDIUM)
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 3070 TI یا AMD Radeon RX 6750 XT یا Intel Arc B580
- حافظه گرافیکی: 8 گیگابایت
- پردازنده: Intel i5-13400F یا AMD Ryzen 7 7700
- رم: 16 گیگابایت
- سیستمعامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
- فضای ذخیرهسازی: 70 گیگابایت SSD
سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی در سطح بالا
- عملکرد: وضوح 4K با 60 فریم بر ثانیه
- تنظیمات گرافیکی: بالا (HIGH)
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 4070 TI یا AMD Radeon RX 7900 GRE
- حافظه گرافیکی: 12 گیگابایت
- پردازنده: Intel i7-13700K یا AMD Ryzen 9 7800 X3D
- رم: 32 گیگابایت
- سیستمعامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
- فضای ذخیرهسازی: 70 گیگابایت SSD
سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی در بالاترین سطح ممکن
- عملکرد: وضوح 4K با 60 فریم بر ثانیه
- تنظیمات گرافیکی: فوقالعاده (ULTRA) با رهگیری پرتو و تولید فریم
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 5070 یا AMD Radeon RX 9070 یا Intel Arc B580
- حافظه گرافیکی: 12 گیگابایت
- پردازنده: Intel i9-14900K یا AMD Ryzen 9 7950 X3D
- رم: 32 گیگابایت
- سیستمعامل: ویندوز 10 یا جدیدتر
- فضای ذخیرهسازی: 70 گیگابایت SSD
فناوریهای پشتیبانیشده
- فناوری ریترسینگ
- پشتیبانی از نمایشگرهای فوقعریض
- پشتیبانی از فناوریهای Intel XeSS 2 ،Nvidia DLSS 4 و AMD FSR 3.1/4
- پشتیبانی از رزولوشن پویا (Dynamic Resolution)
پشتیبانی از HDR
پشتیبانی از Nvidia Reflex 2 ،AMD AntiLag 2 و Intel Xe Low Latency
مشخصات مورد نیاز برای اجرای بازی روی لپتاپ
بعد از یک تاخیر کوتاه برای پرداختن به جزئیات و بهینهسازی بیشتر، بازی Dying Light: The Beast قرار است در تاریخ 19 سپتامبر (28 شهریور) امسال، علاوه بر کامپیوتر، روی پلیاستیشن 5 و ایکسباکس سری ایکس/اس منتشر شود. داستان این بازی روایتگر بازگشت پروتاگونیست محبوب سری، کایل کرین (Kyle Crane) است. پس از اینکه برای سیزده سال توسط فردی مرموز به نام بارون (The Baron) اسیر و تحت آزمایشهای بیرحمانه قرار گرفته، کرین موفق به فرار میشود و اکنون در تعقیب انتقام خود است.
