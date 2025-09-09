بهترین بازی‌های پاییز ۱۴۰۴ که باید تجربه کنید

۱. Garfield Kart 2 — All You Can Drift

تهیه‌کننده: Microids / سازنده: Eden Games

تاریخ انتشار: 10 سپتامبر (19 شهریور)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, Switch, PC

هرچند برداشت جدید شرکت مایکرویدز از سری ماریو کارت احتمالا در مراسم‌های بهترین‌های 2025 جایزه‌ای نخواهد برد، اما احتمالا بسیاری از طرفداران آثار کارتینگ با آن وقت خواهند گذارند. مطابق انتظار در این بازی با تعداد زیادی شخصیت متنوع از دنیای گارفیلد و وسایل نقلیه‌ی متنوع مواجه خواهید شد و در مسیرهای پرپیچ‌وخم به صورت آفلاین و آنلاین مسابقه خواهید داد.

۲. Borderlands 4

تهیه‌کننده: 2K / سازنده: Gearbox Software

تاریخ انتشار: 12 سپتامبر (21 شهریور)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

برای اولین بار در تاریخ این مجموعه، قسمت جدید بوردرلندز قرار نیست به تکرار مکررات با بهبودهای کم بپردازد و این قسمت ظاهرا یک دنیای باز واقعی دارد و تمرکز بیشتری روی نقش‌آفرینی است. البته عناصر اصلی این سری یعنی هزار میلیارد اسلحه و اعتیاد به لوت همچنان سر جای خود هستند اما گیر‌باکس بعد از ۱۵ سال، برخی از بخش‌های سری را به‌طور اساسی بازآفرینی کرده است. صرف‌نظر از میزان سرگرم‌کننده بودن (که به‌نظر خیلی سرگرم‌کننده است)، همین تغییرات باعث شده که بازی ارزش انتظار را داشته باشد.

۳. Lego Voyagers

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Light Brick Studios

تاریخ انتشار: 15 سپتامبر (24 شهریور)

پلتفرم: PC

در میان بازی‌های لایسنس‌شده‌ی لگو مثل لگو هورایزن ادونچرز (Lego Horizon Adventures) و بازی جدید لگو بتمن (Lego Batman: Legacy of the Dark Knight)، یک اثر ماجراجویی فانتزی و کوآپ در حال آماده‌سازی است تا تمام توجهات را به خود جلب کند. در Lego Voyagers شما و هم‌بازیتان در نقش دو قطعه لگوd باهوش، یکی قرمز و دیگری آبی، قرار می‌گیرید. مثل آثار هیزلایت استودیو (Hazelight Studios) مثل It Takes Two و Split Fiction، بازیکنان باید برای پیشرفت در بازی از طریق حل معما و پرش از سکوها با هم همکاری کنند. خوشبختانه در حرکتی به‌ نفع بازیکنان، این بازی Friend’s Pass دارد، یعنی دو نفر می‌توانند کل این بازی آنلاین را به طور کامل تجربه کنند، اما تنها یکی از آن‌ها لازم است که بازی را خریده باشد.

۴. Baby Steps

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Maxi Boch, Bennett Foddy, Gabe Cuzzillo

تاریخ انتشار: 23 سپتامبر (1 مهر)

پلتفرم: PC, PS5

شاید گوست آو یوته‌ای بزرگ‌ترین بازی جهان‌ باز پاییز باشد، اما بدون شک بیبی استپس خنده‌دارترین آن‌ها خواهد بود. همکاری جدید گیب کازیلو (Gabe Cuzzillo)، مکسی بوش (Maxi Boch) و خالق QWOP یعنی بنت فادی (Bennett Foddy)، یک اثر کمدی پر از اشتباهات بامزه است. شخصیت اصلی داستان بازی یک فرد تنبل با لباسی کودکانه است که وارد یک دنیای فانتزی می‌شود. او باید از صخره‌های خطرناک بالا برود تا زنده بماند، اما برای کسی که بیشتر وقتش را پای نت‌فلیکس می‌گذراند، حتی راه رفتن هم سخت است. نتیجه یک شبیه‌ساز عجیب و غریب با پتانسیل بالای کمدی است که همان طنزی که QWOP را به یک پدیده‌ی وایرال تبدیل کرد، حالا به سطح جدیدی می‌برد.

۵. Silent Hill f

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Neobards

تاریخ انتشار: 25 سپتامبر (3 مهر)

پلتفرم: PC, PS5, Xbox Series

از سال ۲۰۱۲ و انتشار Silent Hill: Downpour بسیاری از ما منتظر یک بازی جدید از سری سایلنت هیل هستیم و شخصا بی‌صبرانه می‌خواهم ببینم که کونامی چه ترس‌های تازه‌ای را در سایلنت هیل اف آماده کرده است. هرچند قسمت‌های اولیه‌ی سری توسط تیمی ژاپنی ساخته شده بود، اما تاکنون بازی‌ای که واقعا در ژاپن جریان داشته باشد نداشته‌ایم و باید دید که عناصر ترس ژاپنی در این سری چگونه به اوج می‎‌رسند. البته با توجه به گفته‌ی تهیه‌کننده موتوی اوکاموتو (Motoi Okamoto) مبنی بر اینکه بازیکنان باید «زیبایی را در ترس پیدا کنند»، به‌نظر می‌رسد تجربه‌ای شگفت‌انگیز و در عین حال عمیقا روانشناختی در انتظار ماست.

۶. Sonic Racing: Crossworlds

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Sonic Team

تاریخ انتشار: 25 سپتامبر (3 مهر)

پلتفرم: Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC

بازی‌های سونیک ریسینگ در ۱۵ سال گذشته جزو بهترین بازی‌های سبک کارتینگ بوده‌اند، اما حتی با این حال بعید به نظر می‌رسید که بتوانند به رقیبی برای ماریو کارت تبدیل شوند، آن هم در سالی که قسمت جدید ماریو کارت هم منتشر شده که عملکرد بسیار خوبی هم داشته است. اما کراس‌ورلدز نیز اثری جسورانه و خلاقانه است و حضور کاراکترهای عجیبی مثل ایچیبان کاسوگا (Ichiban Kasuga) از سری یاکوزا می‌توانند توجهات بیشتری را به سمت آن جلب کند. مهم‌تر از همه، این بازی در ژاپن ساخته شده و ظاهرا اعضایی از تیم سازنده‌ی سری اینیشیال دی (Initial D) هم در ساخت بازی نقش داشته‌اند.

۷. Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

تاریخ انتشار: 30 سپتامبر (8 مهر)

پلتفرم: Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC

تا به امروز، توصیه‌ کردن قسمت‌های شاهکار فاینال فانتزی برای بازیکنان تازه‌کار چندان کار ساده‌ای نبوده، مخصوصا وقتی شاهکاری به نام فاینال فانتزی تکتیکس پشت سیستم‌های قدیمی قفل مانده باشد. اما نسخه‌ی ایوالیس کرانیکلز قرار است این وضعیت را تغییر دهد. این نسخه به‌ جای تمرکز بر عناصر فانتزی، داستانی جدی و سرشار از سیاست‌ دارد که با نبردهای تاکتیکی روی شبکه‌های مربعی جان می‌گیرد و بدون شک یکی از بهترین اسپین‌آف‌های این مجموعه‌ی مشهور است. این بازی نه‌ فقط برای سرگرمی، بلکه برای آشنایی با قطعه‌ای مهم از تاریخ بازی‌های نقش‌آفرینی ساخته شده است.

۸. Ghost of Yōtei

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Sucker Punch Productions

تاریخ انتشار: 2 اکتبر (10 مهر)

پلتفرم: PS5

گوست آو یوته‌ای جدیدترین اثر انحصاری پلی‌استیشن، گامی رو به جلو در سبکی است که همیشه جای پیشرفت داشته است. این بازی داستانی از انتقام را روایت می‌کند اما از انبوه فعالیت‌ها یا مناظر خیره‌کننده‌ی ژاپن قرن شانزدهمی که بگذریم، باید دید که چقدر سریع بارگزاری می‌شود. قسمت یعنی گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) در سال ۲۰۲۰ عرضه شد و سرعت بارگذاری نسبتا بالایی داشت و باید دید که بازی جدید مجموعه راز سفر در زمان را کشف کرده و در منفی ثانیه بارگزاری می‌شود؟! به خصوص که آثاری مانند دث استرندینگ 2 نیز به این هدف دست یافته‌اند.

۹. Digimon Story: Time Stranger

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: Media Vision

تاریخ انتشار: 3 اکتبر (11 مهر)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, PC

بدون شک ۲۰۲۵ سال دیجی‌مون است و Digimon Story: Time Stranger نیز مانند گیلاس روی کیک عظیم این سال است. از طراحی جدیدی که هر موجود دریافت کرده تا دنیای دیجیتال ایلیاد (Iliad) که تاکنون در هیچ نسخه‌ای دیده نشده، این بازی همان به‌روزرسانی‌ای است که طرفداران قدیمی مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند. همچنین دیجی‌مون‌های کاملا جدیدی برای این بازی طراحی شده‌اند. در حالی که این بازی جدید، مانند هدیه‌ی کریسمس زودهنگام فوق‌العاده‌ای برای طرفداران است، اما بهترین فرصت برای پیوستن به این دنیا نیز محسوب می‌شود، چون بیشتر بخش‌های آن برای همه جدید خواهد بود.

۱۰. Absolum

تهیه‌کننده: Dotemu / سازنده: Guard Crush

تاریخ انتشار: 9 اکتبر (17 مهر)

پلتفرم: PS4, PS5, Switch, PC

کمتر ناشری سابقه‌ای مثل Dotemu دارد؛ شرکتی که با موجی از بازی‌های موفق مثل Streets of Rage 4 و Ninja Gaiden: Ragebound، استاندارد تازه‌ای برای احیای سری‌های رترو تعیین کرده است. همین دلیل کافی است تا نگاه‌هایمان را به سمت ابسولوم معطوف کنیم. این بازی ترکیبی از سبک‌های روگ‌لایک و بیت‌اِم‌آپ است که با همکاری گارد کراش (Guard Crush) و سوپا مانک (Supa Monk) ساخته می‌شود و ظاهرا قرار است که عناصر قدیمی و جدید را با هم ادغام کرده و یک تجربه‌ی اکشن دوبعدی بسیار امیدوارکننده ارائه دهد که نگاه تازه‌ای به سبک بازی‌های رترو دارد.

۱۱. Dreams of Another

تهیه‌کننده: Q-Games / سازنده: Q-Games

تاریخ انتشار: 9 اکتبر (17 مهر)

پلتفرم: PS5, PC

این بازی یک اسلحه در دستان بازیکن می‌گذارد، اما نه برای شلیک به دشمنان یا بازیکنان دیگر. این بازی در واقع سبک تیراندازی سوم‌شخص همیشگی نیست و شلیک شما محیط اطراف را تغییر و می‌سازد. گوی‌های رنگارنگی که با فناوری Point Cloud طراحی شده‌اند، بلوک‌های سازنده‌ی جهان بازی هستند و به Dreams of Another هویت بصری منحصربه‌فردی می‌دهند. شما حتی می‌توانید با دنیای اطرافتان حرف بزنید و به فلسفه‌بافی‌های یک در یا درخت گوش دهید!

۱۲. Battlefield 6

تهیه‌کننده: EA / سازنده: Battlefield Studios

تاریخ انتشار: 10 اکتبر (18 مهر)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, PC

هر طرفدار بتلفیلد، نظر خودش را درباره‌ی زمانی که این سری روحش را از دست داد دارد، اما تقریبا همه اعتقاد دارند که جایی در دهه‌ی گذشته این اتفاق افتاد. هرچند بتلفیلد ۶ شاید بتواند آن روح را با ترکیبی از نقشه‌ها و حالت‌هایی که یادآور روزهای طلایی بتلفیلد ۳ و ۴ هستند، پس بگیرد. البته دو تست بتای عمومی نشان داد که بتلفیلد ۶ می‌تواند این کار را انجام دهد. البته سوال اصلی این است که آیا این بازی می‌تواند در برابر فشار روزافزون سرویس‌های زنده دوام بیاورد یا نه.

۱۳. Ball x Pit

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Kenny Sun

تاریخ انتشار: 15 اکتبر (23 مهر)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, PC, Switch

بعضی بازی‌ها را به خاطر داستان، کارگردانی هنری، سابقه‌ی استودیو، سبک یا سری خاصشان در لیست آثاری که منتظر آن‌ها هستید، قرار می‌دهید و بعضی بازی‌ها را هم فقط کافی است که پنج ثانیه از آن‌ها را ببینید تا منتظر آن‌ها بشینید. Ball x Pit از دسته‌ی دوم است. این بازی ترکیبی دیوانه‌وار اما آرامش‌بخش از بازی‌های Bat-and-Ball مثل قسمت کلاسیک Breakout یا Holedown، با آثار سبک بولت هل، روگ‌لایک‌، اتوبتلرها مثل Vampire Survivors و حتی بازی‌های شهرسازی است. دموی عالی بازی نشان می‌دهد که این تجربه چیزی جز لذت ناب نیست.

۱۴. Pokémon Legends: Z-A

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Game Freak

تاریخ انتشار: 16 اکتبر (24 مهر)

پلتفرم: Switch

پوکمون لجندز جدید اثبات موفقیت ایده‌ای است که با Pokémon Legends: Arceus شروع شد؛ اینکه بازی‌های پوکمون می‌توانند با افزودن عناصر اکشن به موفقیت زیادی برسند. زد-اِی حتی بیش از آرسیوس روی این موضوع تأکید می‌کند و نبردهای ریل تایمی دارد که «هیجان‌انگیز» به نظر می‌رسند. از طرفی وقتی Mega Evolutions تازه و خلاقانه را هم به این مجموعه اضافه کنید، یکی از تازه‌ترین و جالب‌ترین قسمت‌های پوکمون در سال‌های اخیر را خواهید داشت.

۱۵. Keeper

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Double Fine

تاریخ انتشار: 17 اکتبر (25 مهر)

پلتفرم: Xbox Series, PC

بازی جدید استودیوی دابل فاین با فضای خاص خود، کیپر نام دارد و شما را در نقش یک فانوس دریایی با پاهای بلند قرار می‌دهد. همراه پرنده‌ای که روی سر او نشسته، این فانوس در یک ماجراجویی پر از معما و پیچش‌های زمانی قدم می‌گذارد. تیم شفر (Tim Schafer)، بنیان‌گذار دابل فاین، در نمایشگاه گیمزکام گفت: داستان بر رابطه‌ی بین فانوس و پرنده تمرکز دارد و اینکه این رابطه چگونه رشد می‌کند.» این داستان بدون هیچ دیالوگ یا حضور انسان‌ها روایت می‌شود و کیپر آرامش طبیعت را به‌ عنوان محور اصلی خود قرار داده است.

۱۶. Ninja Gaiden 4

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Team Ninja

تاریخ انتشار: 21 اکتبر (29 مهر)

پلتفرم: Xbox Series, PC, PS5

خیلی قبل‌تر از اینکه بازی‌هایی مثل دارک سولز یا Getting Over It وجود داشته باشند، نینجا گایدن svd محبوب مازوخیست‌ها بود. قسمت کلاسیک و دوبعدی این بازی برای NES به لطف طراحی هنری چشم‌نواز و داستان‌سرایی جاه‌طلبانه‌اش فورا تبدیل به یک اثر کلاسیک شد. اگر بازی‌های نینجایی را با حال‌وهوای پررنگ دهه‌ی ۸۰ را دوست دارید، همکاری مشترک تیم نینجا و پلاتینیوم گیمز پر از هیجان برای شماست. توسعه‌دهندگان گفته‌اند که سعی کرده‌اند اکشن بازی برای تازه‌کارها هم دسترس‌پذیر باشد، اما مطمئن باشید که همچنان چالش‌های زیادی در انتظار طرفداران چالش است.

۱۷. The Lonesome Guild

تهیه‌کننده: Don’t Nod / سازنده: Tiny Bull Studios

تاریخ انتشار: 23 اکتبر (1 آبان)

پلتفرم: PC

این بازی درباره‌ی ساختن پیوندها میان حیوانات بامزه‌ی انسان‌نما در جهانی است که غرق در تنهایی شده است. هر شخصیت قابل‌ بازی داستان خودش از تنهایی را دارد؛ یکی به‌ خاطر از دست دادن شخصی عزیز و دیگری به‌ خاطر فاصله افتادن میان خودش و جامعه‌اش. آن‌ها برای جنگیدن با همان تنهایی که حالا به شکل مه سمی و گسترده‌ای بر سرزمین سایه انداخته، با هم متحد می‌شوند.

18. Once Upon a Katamari

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: RENGAME

تاریخ انتشار: 24 اکتبر (2 آبان)

پلتفرم: PC

در این بازی پادشاه تمام کیهان (King of All Cosmos)، دوباره از شما می‌خواهد برای آسمان ستاره‌های تازه‌ای بسازید. Once Upon a Katamari اولین قسمت غیرموبایلی جدید این سری در بیش از یک دهه است و ایده‌ی اصلی سری که باید تا حد امکان وسایل را به توپ بچسبانید، همان است، اما این بار امکان گشت‌وگذار در مکان‌های جدید، فرصت‌های هیجان‌انگیزی برای طراحی مراحل ایجاد می‌کند و همه‌چیز به شگفت‌انگیزترین شکل ممکن عجیب به‌نظر می‌رسد.

۱۹. The Outer Worlds 2

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Obsidian Entertainment

تاریخ انتشار: 29 اکتبر (7 آبان)

پلتفرم: Xbox Series, PC, PS5

بازی The Outer Worlds 2 یکی موردانتظارترین آثار نقش‌آفرینی امسال است و و پس از تجربه‌ی ماموریت آغازین قسمت دوم، روزشماری می‌کنیم تا انتشار آن فرا برسد. قرار دادن داستان در یک کلونی جدید با همراهان تازه، ریسکی بزرگ است، اما بعد از تجربه‌ی بخش ابتدایی،می‌توان به توانایی‌های آبسیدین برای خلق یک ماجراجویی سرگرم‌کننده در دنیایی دیستوپیایی که شرکت‌های عظیم بر آن حکمرانی می‌کنند، کاملا اطمینان پیدا کرد.

۲۰. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix

تاریخ انتشار: 30 اکتبر (8 آبان)

پلتفرم: Xbox Series, PC, PS5, Switch

ماجرای قهرمانانی که با هیولاهای وحشتناک می‌جنگند تا جهان را نجات دهند، ساده است؛ اما این بازسازی می‌خواهد این داستان‌ها را برای هر شنونده‌ای به یادماندنی کند. با اینکه این نسخه‌ها بازسازی‌های دو بازی نقش‌آفرینی هستند که این ژانر را تعریف کرده‌اند، همچنان می‌توانید انتظار مبارزات نوبتی سنتی، طراحی‌های بامزه‌ی شخصیت‌ها و داستان‌هایی را داشته باشید که حس خواندن یک افسانه‌ی آشنا را زنده می‌کنند. همچنین با انتشار این نسخه‌ها، به سه‌گانه‌ی اردریک (Erdrick Trilogy) هم دسترسی پیدا می‌کنید؛ مجموعه‌ای که با دراگون کوئست ۳ آغاز شده و مستقیما به آخرین شماره‌ی سری یعنی دراگون کوئست ۱۱ متصل می‌شود. به عبارت دیگر، این بهترین زمان برای وارد شدن به یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های نقش‌آفرینی تاریخ است.

۲۱. Mina the Hollower

تهیه‌کننده: Yacht Club Games / سازنده: Yacht Club Games

تاریخ انتشار: 31 اکتبر (9 آبان)

پلتفرم: Xbox Series, PC, PS5, Switch, PS4, Xbox One

یات کلاب گیمز با شاول نایت (Shovel Knight) موفق شد اثری خلق کند که به نماد احیای بازی‌های مستقل در دههd ۲۰۱۰ تبدیل شد. حال تلاش جدید این استودیو و اولین مجموعه‌ی تازه‌اش در ۱۱ سال گذشته، Mina the Hollower است؛ یک بازی اکشن ماجراجویی با نمایی از بالا به پایین که بیش از ماریو به زلدا شباهت دارد و حال‌ و هوای گوتیکش برای انتشار در شب هالووین عالی است. به طور کلی سال ۲۰۲۵ با بازی‌های مستقل و گنجینه‌های کمتر شناخته‌شده تعریف شده است و Mina the Hollower بدون شک یکی از فصل‌های مهم این داستان خواهد بود.

۲۲. Tales of Xillia Remastered

تهیه‌کننده: Bandai Namco / سازنده: DOKIDOKI GROOVEWORKS

تاریخ انتشار: 31 اکتبر (9 آبان)

پلتفرم: Xbox Series, PC, PS5, Switch

تیلز آو زیلیا اولین تلاش بزرگ باندای نامکو برای تنوع بخشیدن به این سری طولانی‌ نقش‌آفرینی‌اش بود. این بازی همچنان با مبارزات اکشن خاص خود و شخصیت‌های عجیب و دوست‌داشتنی، یک اثر با امضای سری تیلز است اما داستان را میان دو قهرمان اصلی تقسیم کرده و تاکید بیشتری بر ارتباط داستان شخصی آن‌ها با روایت کلی دارد. سیستم مبارزه‌ی مبتنی بر اکشن پوینت این بازی از هر قسمت قبلی استراتژیک‌تر است و شما را مجبور می‌کند فکر کنید که چگونه حرکاتتان می‌تواند با مهارت‌های اعضای گروه ترکیب شود. نکته‌ی مهم دیگر این است که این نسخه‌ی بازسازی‌شده به حفظ تاریخ بازی‌ها کمک می‌کند. زیلیا برای پلی‌استیشن ۳ عرضه شده بود و اگر نسخه‌ی دیجیتال یا یک نسخه‌ی فیزیکی سالم از آن پیدا نمی‌کردید، عملا تجربه‌ی آن ممکن نبود.

۲۳. Cairn

تهیه‌کننده: The Game Bakers / سازنده: The Game Bakers

تاریخ انتشار: 5 نوامبر (14 آبان)

پلتفرم: PC, PS5

بازیکنان این روزها به خاطر موفقیت بازی مستقل Peak به، صخره‌نوردی علاقه‌مند شده‌اند، پس زمان عرضه‌ی Cairn نمی‌توانست بهتر از این باشد. این بازی مستقل جدید، برای کسانی است که می‌خواهند از کمدی فیزیک‌محور Peak به سمت تجربه‌ای کمی جدی‌تر بروند. در این بازی باید از صخره‌ها بالا بروید و با کنترل مستقل دست‌ها و پاهایتان به لبه‌ها چنگ بزنید.

۲۴. Kirby Air Riders

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Bandai Namco Studios

تاریخ انتشار: 20 نوامبر (29 آبان)

پلتفرم: Switch 2

وقتی نینتندو اعلام کرد که بازی‌های گیم‌کیوب به نینتندو سوئیچ ۲ می‌آیند، بسیاری برای Kirby Air Ride لحظه‌شماری می‌کردندو خوشبختانه تنها ۱۵ دقیقه پس از شروع اولین رویداد Nintendo Switch 2 Direct، دنباله‌‎ی رسمی بازی معرفی شد. این بازی در سبک ماشینی کارتینگ شباهت‌های زیادی به ماریو کارت دارد اما اما تمرکزش روی گیم‌پلی ساده‌ و در عین حال سرگرم‌کننده است.

۲۵. Octopath Traveler 0

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Dokidoki Grooveworks

تاریخ انتشار: 4 دسامبر (13 آذر)

پلتفرم: PS5, Xbox Series, Switch, PS4, PC

بازی Octopath Traveler 0 شاید در روایت داستان نقش‌آفرینی‌ها، استانداردها را در هم نشکند، اما چند تغییر امیدوارکننده در فرمول سری HD-2D شرکت اسکوئر انیکس دارد، از جمله قهرمانی که می‌توانید شخصی‌سازی کنید و مکانیک ساخت شهر که شبیه سری Suikoden است. این بازی نسخه‌ای گسترش‌یافته از بازی موبایلی Octopath Traveler: Champions of the Continent است که داستانش را ادامه می‌دهد و برخی از عناصر بحث‌برانگیز گاچا را کنار می‌گذارد. اگر طرفدار نقش‌آفرینی‌های الهام‌گرفته از گذشته هستید، این ماجراجویی را در لیست آثاری که امسال که امسال باید تجربه کنید قرار دهید.

