فیبی والربریج (Phoebe Waller-Bridge) که از ابتدا به این پروژه پیوسته بود، همچنان خالق، نویسنده و تهیه‌کننده‌ی اجرایی است. در این میان سوفی ترنر (Sophie Turner) که از نوامبر گذشته پس از تست بازیگری برای نقش لارا کرافت وارد مذاکرات برای اجرای این نقش شده بود، حالا برای این نقش پرطرفدار تایید شده است؛ نقشی که پیش‌تر در سینما توسط آنجلینا جولی (Angelina Jolie) و آلیشیا ویکاندر (Alicia Vikander) ایفا شده بود. همچنین چاد هاج (Chad Hodge) به‌ عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی و شورانر سریال در کنار والربریج و جاناتان ون تولکن (Jonathan Van Tulleken) به‌عنوان کارگردان و تهیه‌کننده‌ی اجرایی انتخاب شده است.

این اتفاقات سه سال پس از آن رخ می‌دهد که خبر رسید خالق «فلیبگ» (Fleabag) و «کشتن ایو» (Killing Eve)، برای نوشتن داستانی سریالی از توم ریدر زیر نظر قرارداد کلی خود با آمازون ام‌جی‌ام استودیو (Amazon MGM Studios) انتخاب شده است. ساخت این سریال رسما در ماه مه ۲۰۲۴ چراغ سبز گرفت و شش ماه بعد، ترنر برای نقش اصلی معرفی شد. پس از آن ماه‌ها خبری تازه منتشر نشد و گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی مشکلاتی در پروژه مطرح شد. در واقع گفته می‌شد که دو تیم نویسندگی مختلف روی آن کار کرده‌ اما هیچ‌کدام به فیلمنامه‌ی تاییدشده‌ای نرسیده‌اند. در همین حین، برنامه‌ی کاری ترنر هم شلوغ‌تر شد و آغاز مرحله‌ی تولید سریال در سال ۲۰۲۵، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

منابع گفتند که چاد هاج، خالق سریال‌هایی مانند Runaway ،The Playboy Club ،Wayward Pines و Good Behavior، در ماه مه و پس از پایان دومین جلسه‌ی نویسندگان، به‌ عنوان مشاور به پروژه پیوسته است. همین موضوع در نهایت به انتخاب او به‌ عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی و شورانر انجامید. والربریج گفته است:

بسیار هیجان‌زده‌ام که سوفی ترنر قدرتمند را به‌ عنوان لارا در کنار این تیم خلاق و فوق‌العاده معرفی کنم. کم پیش می‌آید که بتوانی چنین سریالی در این ابعاد بسازی، آن هم با شخصیتی که با آن بزرگ شده‌ای. همه‌ی اعضای تیم دیوانه‌وار عاشق لارا هستند و درست مثل خودش بی‌پروا، شجاع و بامزه‌اند. آماده شوید. کرافت در راه است.

این سریال بر اساس مجموعه بازی پرطرفداری با همین نام ساخته شده است که ماجراجویی‌های باستان‌شناسی مشهور به نام لارا کرافت را دنبال می‌کند و محصول استوری کیچن (Story Kitchen)، کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و آمازون ام‌جی‌ام استودیوز است. ورنون سندرز (Vernon Sanders)، رئیس بخش تلویزیون پرایم ویدیو و آمازون ام‌جی‌ام استودیوز، بیان کرد:

لارا کرافت یکی از شناخته‌شده‌ترین و نمادین‌ترین شخصیت‌های بازی‌های ویدیویی در تمام دوران است. ما بسیار خوشحالیم که استعداد شگفت‌انگیز سوفی ترنر این شخصیت را زنده می‌کند؛ شخصیتی که با شجاعت، قدرت و اراده‌ی شکست‌ناپذیرش تعریف می‌شود. با هدایت درخشان فیبی والربریج، این سریال میراث محبوب توم ریدر را گرامی خواهد داشت و در عین حال ماجراجویی‌های تازه‌ای به طرفداران در سراسر جهان ارائه خواهد کرد.

ترنر که برای نخستین نقش مهمش به‌ عنوان سانسا استارک در «بازی تاج و تخت» نامزد امی شد، اخیرا در مینی‌سریال جنایی Joan و فیلم هیجانی Trust نقش اصلی را ایفا کرده و به‌ زودی در سریال بریتانیایی دیگری به نام The Dreadful دیده خواهد شد. او گفته است:

بی‌نهایت خوشحالم که قرار است نقش لارا کرافت را بازی کنم. او شخصیتی فوق‌العاده نمادین است که برای خیلی‌ها اهمیت زیادی دارد و من همه‌ی تلاشم را می‌کنم. پر کردن جای پای آنجلینا و آلیشیا با بازی‌های قدرتمندشان کار بزرگی است، اما با حضور فیبی در راس کار، همه‌ی ما در دستانی امن قرار داریم. نمی‌توانم برای اینکه ببینید چه چیزی برایتان آماده کرده‌ایم، صبر کنم.

