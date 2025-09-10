ببینید؛ بازی جدید رامی اسماعیل سبک جدیدی را ابداع می‌کند

اسماعیل بازی‌ساز مستقلی که در سال‌های اخیر بیشتر به‌ عنوان مشاور و راهنما برای توسعه‌دهندگان بازی در سراسر جهان شناخته شده، خودش نیز با بازی‌هایی مثل Ridiculous Fishing ،Luftrausers و Nuclear Throne در کارنامه‌اش، سازنده‌ی باتجربه‌ای است. حالا او پروژه‌ی جدید خود را معرفی کرده است. Australia Did It که با همکاری Aesthetician Labs ساخته می‌شود، ادعا دارد که یک سبک تازه به نام Tactical Reverse Bullet Hell را ابداع کرده است که ترکیبی از سبک دفاع از قلعه و تیراندازی بولت هل است. اینکه قبل از عرضه‌ی یک بازی، آن را خالق یک سبک جدید معرفی کنید، ریسک بزرگی است، اما بیانیه‌ی مطبوعاتی اسماعیل حتی ادعاهای جاه‌طلبانه‌تری هم دارد:

من باور دارم صنعت بازی در پشتیبانی از نوآوری و تجربه‌های تازه‌ی توسعه‌دهندگان شکست خورده است. ناشران، سرمایه‌گذاران و سهامداران فقط روی همان تعداد محدود از ایده‌های امن سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین باعث می‌شود حتی خلاق‌ترین سازندگان مجبور شوند که بازی‌های محافظه‌کارانه با ایده‌های قابل پیش‌بینی بسازند و مد روز را به اجبار وارد کار کنند.

اسماعیل ادامه می‌دهد که راه خروج از این چرخه، حمایت از بازی‌هایی است که واقعا ایده‌های نو دارند و میستیک فورج دقیقا با سرمایه‌گذاری روی Australia Did It همین کار را انجام می‌دهد. این بازی درباره‌ی جابه‌جایی محموله با قطار در بستر اقیانوس اطلس خشک‌ شده و پر از هیولا است.

در بخش اول هر درگیری، بازیکن باید واحدها را روی یک شبکه قرار دهد تا از قطار محافظت کنند و با مبارزات استراتژیک مبتنی بر گرید، جلوی دشمنان را بگیرند تا قطار آماده‌ی حرکت شود. وقتی موتور قطار حرکت می‌کند، بازی به یک اثر بولت هل تبدیل می‌شود و قطار حجم عظیمی از آتش و گلوله شلیک می‌کند؛ چیزی که در حالت عادی در این سبک، بازیکن باید از آن فرار کند. در هر ایستگاه با موج‌های بی‌پایان دشمنان روبه‌رو می‌شوید و اگر محموله سالم برسد، پیروز خواهید شد.

این بازی قرار است در سال جاری از طریق استیم عرضه شود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

