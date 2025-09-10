مالکان جدید و سعودی EVO صدای اعتراض بازیکنان مبارزه‌ای را درآوردند

این خبر از طریق بیانیه‌ی رسمی مهند الداود (Muhannad Aldawood)، مدیر ارشد استراتژی قدیه، منتشر شد. او در لینکدین نوشت:

خیلی خوشحالم که اعلام کنم قدیه مالکیت کامل RTS را بدست آورده است؛ این یک گام استراتژیک برای تقویت بیشتر بخش ورزش‌های الکترونیکی ما و ایجاد فرصت‌های تازه در اکوسیستم گسترده‌ی گیمینگ خواهد بود و از همه مهم‌تر، این موضوع باعث می‌شود قدیه بتواند همچنان رشد سری مسابقات قهرمانی Evolution Championship Series، یعنی بزرگ‌ترین رویداد بازی‌های مبارزه‌ای از سال ۱۹۹۶ را با ظرفیت نامحدود ادامه دهد.

گفتنی است که واکنش جامعه‌ی طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای در اینترنت، عمدتا ناامیدی و نارضایتی بوده است. بسیاری از طرفداران این سبک، از این اتفاق ابراز ناراحتی کردند و بر اهمیت حمایت از رویدادهای مردمی و برگزارشده توسط جامعه‌ی محلی تأکید داشتند. عربستان سعودی بارها توسط سازمان‌های حقوق بشری به خاطر استفاده‌ی گسترده از برده‌داری، مجازات اعدام و موارد دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از بازیکنان حرفه‌ای استریت فایتر 6 به نام ChrisCCH که پیش‌تر حضور در جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی تحت مالکیت عربستان را رد کرده بود، در ایکس نوشت:

این موضوع خیلی تعجب‌آور نیست، اما همچنان خبر ناراحت‌کننده‌ای است. برای اعضای جامعه‌ی LGBTQ+ متأسفم و نگرانم که این رویداد بیشتر و بیشتر توسط سرمایه‌ای تأمین خواهد شد که به محض خسته شدن سرمایه‌گذاران از بین خواهد رفت.

ساجم (Sajam)، اینفلوئنسر شناخته‌شده در فضای بازی‌های مبارزه‌ای نیز گفت:

این خبر باعث می‌شود بیشتر به راه‌هایی فکر کنم که بتوانیم چیزهای جالب برای بقیه‌ی جامعه بسازیم. احساس می‌کنم بخش‌هایی که متعلق به طرفداران بازی‌های مبارزه‌ای است هر روز کوچک‌تر می‌شود.

با افزایش نارضایتی نسبت به ایوو، بعضی‌ها به رویدادهای جایگزین آمریکایی مثل CEO نگاه کرده‌اند. یک کاربر به نام Roycebracket در ایکس نوشت: «CEO داره تبدیل میشه به ایووی واقعی!» و کاربر دیگری به نام LandedIt با لحنی طنزآمیز نوشت: «زنده باد الکس جبیلی (Alex Jebailey) مدیر CEO 2026 با چهار جبیلیون شرکت‌کننده».

در واکنش به این خبر، ریک تیهر (Rick Thiher)، مدیر کل ایوو، بیانیه‌ای منتشر کرد:

هر چیزی که در بازی‌های مبارزه‌ای روی آن کار کرده‌ام، با هدف کنار هم آوردن جوامع ما بوده است. تنوع‌پذیری، اجتماع و ارتباط برای من مهم است و برایم عمیقا اهمیت دازد که این ارزش‌ها همچنان بخشی از کار من باشند و آینده‌ی ایوو به آن‌ها احترام بگذارد.

اینکه آیا این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی در نهایت به تأثیری واقعی بر آینده‌ی ایوو منجر خواهد شد یا نه، هنوز مشخص نیست؛ زیرا بین ابراز نارضایتی در توییتر و اقدام عملی، فاصله‌ی زیادی وجود دارد.

منبع: Eurogamer

