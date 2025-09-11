کیانو ریوز: دوست دارم در سایبرپانک ۲ باشم؛ جانی سیلورهند بازمی‌گردد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا به بازگشت به شخصیت افسانه‌ای، ستاره‌ی راک و تروریست نایت سیتی، جانی سیلورهند، در سایبرپانک ۲ علاقه‌مند است یا نه گفت: «خیلی دوست دارم دوباره جانی سیلورهند را بازی کنم.» البته علاقه‌ی ریوز به جامعه‌ی سایبرپانک از لحظه‌ی گفتن !you’re breathtaking در نمایشگاه E3 2019 آغاز شد. ریوز در آن زمان روی صحنه آمده بود تا تاریخ انتشار سایبرپانک 2077 را اعلام کند که با طرفداران خوش و بش خاصی داشت. همین صحنه باعث خلق شدن کلی میم بامزه در اینترنت شد. این لحظه‌ی نمادین گیمرها را می‌توانید در ویدئوهای آن دوران ببینید اما سؤال این است که حتی اگر ریوز بخواهد، آیا اصلا امکان دارد دوباره نقش جانی سیلورهند را در سایبرپانک ۲ ایفا کند؟ به بیان دیگر، با توجه به اتفاقات سایبرپانک 2077 آیا اصلا بازگشت جانی در دنباله منطقی است؟ ادامه‌ی متن داستان سایبرپانک 2077 را لو می‌دهد.

خیلی از بازیکنان معتقدند که سایبرپانک 2077 پایان مناسبی برای داستان جانی و وی داشت. با این حال بسته به این‌که سی‌دی پراجکت کدام پایان بازی را برای سایبرپانک ۲ به عنوان پایان اصلی در نظر بگیرد، احتمالا در برای بازگشت ریوز وجود دارد. شاید جانی فقط در قالب یک حضور کوتاه برگردد، مثلاً خودش را در بدن یا وسیله‌ای دیگر بارگذاری کرده باشد یا بسته به پایان اصلی، شاید وی به‌طور کامل به جانی سیلورهند تبدیل شود. البته شاید هم بهترین تصمیم این باشد که به داستان جانی و وی خاتمه داده شود و دنباله‌ی جدیدی با شروعی تازه ساخته شود.

سؤالات بی‌پاسخ زیادی درباره‌ی سایبرپانک ۲ وجود دارد اما در ماه می، مایک پاندسمیت (Mike Pondsmith)، خالق سایبرپانک، جزئیات ناشناخته‌ای را فاش کرد. پاندسمیت که در کنار سی‌دی پراجکت روی سایبرپانک 2077 (که بیش از ۳۰ میلیون نسخه فروخت) کار کرده بود و در تبلیغات قبل از انتشار در سال ۲۰۲۰ هم حضور داشت، در کنفرانس دیجیتال دراگونز 2025 (Digital Dragons 2025) درباره‌ی میزان دخالتش در پروژه‌ی اوریون (Orion) مورد سؤال قرار گرفت.

مایک پاندسمیت (Mike Pondsmith) در ادامه توضیح داد که این بار به اندازه‌ی گذشته درگیر پروژه نیست، اما گفت که همچنان فیلمنامه‌ها را مرور می‌کند و به استودیوی سی‌دی پراجکت سر زده تا روند کار را از نزدیک ببیند. او همچنین به نکته‌ای درباره‌ی دنباله اشاره کرد. در واقع او گفت که بازی شامل یک شهر جدید در کنار نایت‌ سیتی آشنای سایبرپانک 2077 خواهد بود. پاندسمیت این شهر تازه را به شکل «شیکاگوی فاسد و تباه شده» توصیف کرد. او ادامه داد:

زمان زیادی را با یکی از طراحان محیط صحبت کردم. او توضیح می‌داد که در اوریون یک شهر دیگر هم وجود دارد که بازدیدش می‌کنیم. نمی‌خواهم بیشتر از این لو بدهم، فقط همین‌قدر بگویم که به جز نایت‌سیتی، شهر دیگری هم در کار است. نایت‌سیتی همچنان حضور دارد، اما وقتی به آن شهر نگاه کردم، فهمیدم چه فضایی مد نظرشان است. شبیه بلید رانر (Blade Runner) نیست و بیشتر مثل شیکاگوی تباه شده است.

البته باید توجه داشت که حرف‌های پاندسمیت لزوما به این معنی نیست که دنباله‌ی سایبرپانک مستقیما در نسخه‌ای آینده‌نگرانه از شیکاگو جریان دارد، بلکه بیشتر به شهری با حال‌ و هوای دیستوپیایی و شبیه به شیکاگو اشاره دارد. هرچند ممکن است برداشتشان از شیکاگوی آینده باشد، اما از صحبت‌های او نمی‌توان به طور قطعی این را تأیید کرد. همچنین هنوز بحث‌هایی وجود دارد که آیا سایبرپانک ۲ قرار است نایت‌سیتی نسخه‌ی 2077 را گسترش دهد یا یک نسخه‌ی جدید از آن بسازد و این‌که تا چه حد قابل بازی خواهد بود.

در ماه می، سی‌دی پراجکت رسماً اعلام کرد که دنباله‌ی سایبرپانک 2077 وارد مرحله‌ی پیش‌تولید شده و نام آن سایبرپانک ۲ خواهد بود. این استودیو همچنین گفت نزدیک به ۱۰۰ توسعه‌دهنده در حال کار روی این پروژه هستند که پیش‌تر با اسم رمز اوریون شناخته می‌شد. این تعداد تا پایان جولای به ۱۱۶ نفر رسید. میخال نوواکوفسکی (Michał Nowakowski)، مدیرعامل مشترک سی‌دی پراجکت نیز عملا شایعاتی را مبنی بر اینکه دنباله‌ی جدید احتمالاً تا پیش از سال ۲۰۳۰ منتشر نخواهد شد، تأیید کرد. او توضیح داد که «مسیر استودیو از پیش‌تولید تا انتشار نهایی معمولا بین چهار تا پنج سال طول می‌کشد.»

