پلی‌استیشن ۶ احتمالا با دیسک درایو جداشونده عرضه خواهد شد

این ویژگی اولین بار در میانه‌ی چرخه‌ی عمر پلی‌استیشن 5 معرفی شد و در سپتامبر 2022 توسط اینسایدر گیمینگ گزارش شد. دیسک درایو جداشونده راهکاری بود تا پلی‌استیشن بتواند هزینه‌های تولید و حمل‌ و نقل خود را کاهش دهد. حال برای نسل بعدی پلی‌استیشن، چندین منبع ناشناس که طبیعتا مجاز به صحبت درباره برنامه‌های شرکت نبودند، گفته‌اند که این دیسک درایو جداشونده برای نسل بعد نیز باقی خواهد ماند.

مشابه‌ی پلی‌استیشن 5 و دیسک درایو جداشدنی آن، مشتریان می‌توانند کنسول را به‌ صورت «دیجیتالی» (بدون دیسک درایو) خریداری کنند و بعدا با خرید جداگانه دیسک درایو، از آن بهره ببرند. به گفته‌ی یکی از منابع، مگر اینکه در آخرین لحظه تغییری ایجاد شود، پلی‌استیشن به این تصمیم خود پایبند است، زیرا دیسک درایو پلی‌استیشن 5 توانست تمام اهداف داخلی شرکت را برآورده کند. همچنین این منبع تأکید کرده که تصمیم به‌ خاطر کاهش هزینه‌های ساخت و حمل در «زمان‌های نامطمئن» (احتمالاً اشاره به تعرفه‌ها و جنگ تجاری) گرفته شده است.

این زمان‌های نامطمئن ظاهرا روی طراحی ظاهری نسل بعدی هم تاثیر گذاشته‌اند، چون شنیده می‌شود که پلی‌استیشن 6 با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش وزن، صرفه‌جویی در فضای حمل و…، طراحی ساده‌تری نسبت به نسل قبلی خواهد داشت. حتی همین ماه هم انتظار می‌رود که پلی‌استیشن یک نسخه‌ی جدید و اسلیم از پلی‌استیشن 5 را وارد بازار کند که با حافظه‌ی 825 گیگابایتی عرضه می‌شود. همچنین باور بر این است که مانند تمام نسخه‌های اصلاح‌شده‌ی پلی‌استیشن 5، این مدل جدید هم سبک‌تر خواهد بود که نشان می‌دهد پلی‌استیشن به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌ها در هر شکل ممکن است.

هرچند خبر وجود دیسک درایو جداشونده برای بعضی‌ها شوکه‌کننده نیست، اما بهترین حالت ممکن است؛ چون پلی‌استیشن می‌تواند هم به بازار دیجیتال و هم به بازار فیزیکی پاسخ دهد، در حالی که هزینه‌ها را هم پایین نگه می‌دارد. در نهایت این برنامه‌ها به این معناست که بازی‌های فیزیکی حداقل برای یک نسل دیگر و با پلی‌استیشن 6 همچنان باقی خواهند ماند.

منبع: Insider Gaming

نوشته پلی‌استیشن ۶ احتمالا با دیسک درایو جداشونده عرضه خواهد شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala