این استودیوی سوئدی اخیرا روی بازی ایندیانا جونز و دایرهی بزرگ (Indiana Jones and the Great Circle) کار کرده، اما پیش از آن بیشتر تمرکز اصلیاش روی مجموعهی تیراندازی اولشخص ولفنشتاین بود. این مجموعه شامل دو قسمت اصلی Wolfenstein: The New Order و Wolfenstein II: The New Colossus به همراه یک پیشدرآمد، یک اسپینآف و یک تجربهی واقعیت مجازی بوده است.
با این حال، در آخرین قسمت مستند Noclip دربارهی تاریخچهی ماشینگیمز، همبنیانگذار و رئیس استودیو، جرک گوستافسون (Jerk Gustafsson) گفت که این استودیو همیشه برنامهاش یک سهگانهی اصلی بوده و به این معناست که قسمت سوم هنوز ساخته نشده است. او گفت:
بازی اول به شدت دربارهی بیجی است و اینکه او متوجه میشود نازیها جنگ را بردهاند. اما این یک سفر کاملا شخصی هم برای او محسوب میشود. در همین زمان او آنیا را میبیند و میفهمد که مسائل دیگری هم فارغ از جنگیدن با نازیها وجود دارد. وقتی به نیو کلوسوس میرسیم، دایرهی افراد اطراف شما بزرگتر میشود؛ شما بخشی از مقاومت هستید، یعنی چیزی بزرگتر و در عین حال شبیه یک خانواده. ولی به صورت همزمان هم در حال آمادهسازی خودتان برای ساختن خانوادهی شخصیتان هستید.
گوستافسون در ادامه افزود:
فکر میکنم گفتن این مهم است چون ما همیشه این مجموعه را به شکل یک سهگانه دیدهایم. حتی در همان هفتههای اول در اید سافتور (id Software) وقتی که داشتیم اولین بازی را طراحی میکردیم، برای بیجی یک برنامه داشتیم؛ اینکه در قسمت دوم چه اتفاقی میافتد و در قسمت سوم چه خواهد شد. به نظر من این هم مهم است که بگویم هنوز کارمان با ولفنشتاین تمام نشده و ما داستانی برای گفتن داریم.
آخرین بازی بزرگ ولفنشتاین، اسپینآف ولفنشتاین: یانگبلاد (Wolfenstein: Youngblood) بود که با همکاری ماشینگیمز و آرکین لیون (Arkane Lyon) ساخته شد. این بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و بازخوردهای ضد و نقیضی دریافت کرد.
