تریلر جدید رزیدنت اویل ۹ خبر از بازگشت آمبرلا می‌دهد؛ تایید عرضه برای سوییچ ۲

رزیدنت ایول رکوییم قرار است در تاریخ ۲۷ فوریه‌ی ۲۰۲۶ (8 اسفند 1404) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و حالا نینتندو سوییچ ۲ منتشر شود. در این بازی، بازیکنان بار دیگر به شهر راکون سیتی (Raccoon City) بازخواهند گشت، جایی که کنترل شخصیت گریس اشکرافت (Grace Ashcroft)، دختر الیسیا اشکرافت (Alyssa Ashcroft) از بازی‌های Resident Evil Outbreak را بر عهده می‌گیرند.

گریس به‌عنوان مأمور اف‌بی‌آی (FBI) مأموریتی پیدا می‌کند تا مجموعه‌ای از مرگ‌های مشکوک در یک هتل را بررسی کند، اما خیلی زود درمی‌یابد که هیولاها او را شکار می‌کنند و باید برای زنده ماندن بجنگد. اگرچه بازیکنان پیش‌تر با تعدادی شخصیت و دشمن آشنا شده بودند، اما تریلر جدید نینتندو سوییچ ۲ برای رزیدنت ایول رکوییم، تهدیدهای بیشتری را نشان می‌دهد.

در این تریلر، نگاه تازه‌ای به برخی دشمنان گریس ارائه می‌شود؛ از جمله زنی مرموز با لباس سفید که در راهرویی قدم می‌زند و خدمتکاری از هتل که سرش را محکم به آینه می‌کوبد. همچنین در بخشی از تریلر، تصویری کوتاه از لوگوی مشهور آمبرلا دیده می‌شود که روی یک ستون حک شده است؛ نشانه‌ای از اینکه گریس باید با چیزی بیش از هیولاهای زامبی‌مانند مبارزه کند.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

