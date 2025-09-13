تیزر فیلم سوپر ماریو گلکسی را ببینید

فیلم برادران سوپر ماریو یک موفقیت عظیم بود و بیش از ۱.۳۶ میلیارد دلار در گیشه‌ی جهانی فروخت که حدود ۵۷۵ میلیون دلار آن از فروش داخلی بود. این فیلم همچنین پرفروش‌ترین انیمیشن سال ۲۰۲۳ و دومین فیلم پرفروش سال، بعد از باربی، شد و اولین انیمیشن تاریخ لقب گرفت که توانست از مرز یک میلیارد دلار در گیشه عبور کند. شایعات مربوط به ساخت دنباله برای فیلم برادران سوپر ماریو از همان زمان انتشار فیلم اول آغاز شد و حتی بازیگران آن هم این شایعات را بیشتر دامن زدند.

حالا با تایید رسمی دنباله در نینتندو دایرکت، طرفداران می‌توانند منتظر باشند که دوباره شخصیت‌های آشنا از دنیای ماریو در آوریل ۲۰۲۶ روی پرده ظاهر شوند. تیزر منتشر شده از این فیلم جدید کوتاه است و چیز زیادی فاش نمی‌کند. این ویدیو تنها ماریو را نشان می‌دهد که زیر درختی استراحت می‌کند و سپس دوربین به از کنار موجوداتی می‌گذرد و در نهایت با عبور از بالای قلعه‌ی پیچ، عنوان فیلم را با پس‌زمینه‌ای کهکشانی نشان می‌دهد.

در حالی که بازی‌های سوپر ماریو گلکسی اساس خط داستانی فیلم را شکل خواهند داد، ملدانری قول داده که این فیلم برای طرفداران همه‌ی نسل‌های ماریو در طول چهار دهه‌ی گذشته جذاب باشد و سورپرایزهایی برای طرفداران هر دوره خواهد داشت. میاموتو که مانند ملدانری به عنوان تهیه‌کننده حضور دارد، این دنباله را به‌ عنوان محور اصلی جشن چهلمین سالگرد مجموعه‌ی ماریو شایسته می‌داند.

این فیلم در 3 آوریل 2026 (14 فروردین 1405) اکران خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

