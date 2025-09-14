استودیوی سوپرجاینت گیمز (Supergiant Games) بالاخره نسخه 1.0 این روگلایک پرانتظار را در تاریخ ۲۵ سپتامبر (4 مهر) منتشر میکند. این بازی برای سوییچ، سوییچ ۲ و رایانههای شخصی عرضه خواهد شد و نسخهی فیزیکی آن هم در تاریخ ۲۰ نوامبر (29 آبان) منتشر میشود.
اگر هنوز در فکر انتخاب پلتفرم هستید، باید بدانید نسخهی سوییچ ۲ بازی از تلویزیون تا نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی میکند، در حالی که نسخهی سوییچ 1 روی نرخ فریم 60 اجرا خواهد شد. اگر فعلاً سوییچ ۲ ندارید، نگران نباشید؛ چون اگر بازی را روی سوییچ خریده باشید و بعدا سراغ کنسول جدید بروید، ارتقا به نسخهی سوییچ ۲ رایگان خواهد بود. روی پیسی هم امکان کراسسیو بین استیم (Steam) و اپیک گیمز استور (Epic Games Store) وجود دارد.
پس این هم از ماجرا، خیلیها احتمالا امیدوار بودند که هیدس 2 همان موقع در جریان دایرکت به صورت سورپرایزی منتشر شود. هرچند این اتفاق نیفتاد، اما آپدیت 1.0 فقط دو هفتهی دیگر میآید و انتظار زیادی باقی نمانده است. در این مدت نیز وقت کافی دارید تا Hollow Knight: Silksong را تمام کنید. همچنین اگر منتظر نسخهی پلیاستیشن یا ایکسباکس هیدس 2 هستید، احتمالاً باید مدت بیشتری صبر کنید؛ چون به نظر میرسد بازی نوعی قرارداد انحصاری زمانی با نینتندو روی کنسولها دارد.
بازی Hades II سال گذشته در حالت دسترسی زودهنگام منتشر شد و طی این مدت آپدیتهای متعددی دریافت کرده تا به انتشار نهایی خود در ماه جاری میلادی برسد. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را تماشا کنید.
