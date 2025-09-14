ببینید؛ محبوب‌ترین قسمت بازی Fatal Frame بازسازی می‌شود

خبر معرفی از بازسازی Fatal Frame 2 در رویداد نینتندو دایرکت آخر هفته اعلام شد. در تریلر نمایش شده دیدیم که استودیوی بازی‌سازی تیم‌نینجا و شرکت کوئی تکمو سطحی جدید از گرافیک و انیمیشن را به سری Fatal Frame آورده‌اند؛ سطحی که بسیار فراتر حتی از ریمسترهای اخیر قسمت چهار و پنج این مجموعه است.

عرضه‌ی بازی Fatal Frame 2: Crimson Butterflies به سال ۲۰۰۳ و کنسول پلی‌استیشن ۲ بازمی‌گردد. پس از ساخت اولین قسمت این مجموعه که دو سال پیش از آن گیم‌پلی تازه و کاملا متفاوتی را به سبک ترسناک معرفی کرده بود، سازندگان Fatal Frame 2 تلاش کردند تا در قسمت دوم، همه چیز را تا جای ممکن گسترش دهند؛ از سیستم‌های مبارزه با ارواح گرفته تا گرافیک، دنیاسازی و هم‌چنین داستان و شخصیت‌پردازی که بیش از هر چیز در یاد طرفداران این قسمت مانده است.

بازی Fatal Frame 2 برخلاف قسمت نخست که بیشتر در چند اتاق یک عمارت اتفاق می‌افتاد، شامل نقشه‌ای نسبتا بزرگ از یک روستا است؛ روستایی که از خانه‌های بزرگ خانواده‌های مختلفی تشکیل شده و باید برای حل معماهای بازی، بین این خانه‌ها رفت‌وآمد کنید. در نقش دو شخصیت اصلی بازی، دو خواهر دوقلو به نام‌های «میو» و «مایو» وارد روستایی می‌شوید که تاریخی به‌شدت ترسناک از انجام مراسم مذهبی و قربانی کردن افراد دارد. هر چه جلوتر می‌روید بیشتر چگونگی ارتباط دو خواهر با این روستا را کشف می‌کنید و اتفاقات عجیب‌وغریبی را می‌بینید.

قسمت دوم سری Fatal Frame آن‌قدر محبوب بود که حتی پیش از این یک بار دیگر هم بازسازی شده است. پس از عرضه‌ی Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse که برای کنسول نینتندو وی ساخته شده و گیم‌پلی سوم شخص کاملا جدیدی را به این مجموعه معرفی کرده بود، سازندگان این سری بازی‌ها تصمیم می‌گیرند تا Fatal Frame 2 را هم با آن گیم‌پلی جدید، بازسازی و دوباره عرضه کنند. آن نسخه‌ی نینتندو وی هم یک بازسازی کامل بود و هیچ شباهتی به نسخه‌ی اصلی پلی‌استیشن ۲ نداشت.

حالا برای بار دوم است که کوئی تکمو تصمیم می‌گیرد تا Fatal Frame 2 را از ابتدا دوباره بسازد. به‌نظر می‌رسد که ساخت این بازسازی، فرصتی برای بازگشت کامل دوباره‌ی این سری باشد. به این شکل که سازندگان Fatal Frame می‌خواهند تکنولوژی یا اساس گیم‌پلی جدیدی را پایه‌ریزی کنند و بهترین قالب را برای انجام این کار در یک بازسازی با فیلم‌نامه و دنیاسازی آماده‌ای دیده‌اند.

سازندگان بازسازی Fatal Frame 2 می‌گویند که همه چیز از گرافیک گرفته تا صداگذاری را از ابتدا ساخته‌اند و سیستم‌های اصلی گیم‌پلی و کنترل بازی را هم تغییر داده‌اند. با این حال، عنصر اصلی و همیشگی این مجموعه که یک دوربین برای مبارزه با ارواح باشد، به‌عنوان پایه‌ی گیم‌پلی باقی مانده است؛ اما همین دوربین را هم با قابلیت‌های جدید و متفاوت ارتقا داده‌اند تا استفاده‌های بیشتر چه در مبارزات و چه بیرون از آن داشته باشد. یک قابلیت کاملا جدید هم به نام «گرفتن دست مایو» به بازی اضافه شده است که دقیقا نمی‌دانیم چه استفاده‌ای دارد، اما احتمالا در حرکت در نقشه‌ی بازی و شاید حتی انجام معماها به‌کار گرفته شود.

بازی Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE برای عرضه در ابتدای سال ۲۰۲۶ روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری، نینتندو سوییچ ۲ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی این بازی و تصاویری از آن را ببینید. (تریلر دوم نسخه‌ی نمایش داده شده در نینتندو دایرکت است که کمی گیم‌پلی نشان می‌دهد.)

