چرا ساخت فیلم «کال آو دیوتی» احمقانه است؟

اما در این میان، شاید بزرگترین خبر به «کال آو دیوتی» تعلق داشته باشد؛ فرنچایزی که سالهاست در جهان بازیهای ویدیویی حکمرانی میکند. حالا پارامونت، همان استودیویی که فیلمهای موفق «سونیک خارپشت» را تولید کرده، ساخت نسخه سینمایی آن را برعهده گرفته است. دیوید الیسون، مدیرعامل پارامونت، خود را یک «طرفدار دوآتشه کال آو دیوتی» معرفی کرده و تاکید دارد که به دست آوردن حقوق این اقتباس «افتخاری بزرگ و مسئولیتی جدی» است. او وعده داده که پارامونت ماموریت دارد تجربهای سینمایی خلق کند که هم میراث برند را پاس بدارد و هم نسل تازهای از مخاطبان را شیفته خود کند.
از سوی دیگر، راب کاستیچ، رئیس اکتیویژن، نیز در بیانیهای اعلام کرد: «این فیلم قرار است به همان ریشههایی وفادار بماند که کال آو دیوتی را در وهله نخست به یک پدیده جهانی تبدیل کرد.» او هدف مشترک استودیوی سازندهی فیلم و ناشر بازی را «خلق یک تجربه سینمایی فراموشنشدنی» توصیف کرد؛ تجربهای که بتواند هم جامعه وفادار گیمرها را راضی کند و هم برای طرفداران جدید الهامبخش باشد.
این خبر بار دیگر نشان میدهد که صنعت سرگرمی به دنبال بهرهبرداری از محبوبیت عظیم بازیهای ویدیویی است. با اینکه بسیاری از اقتباسهای سینمایی بازیها در گذشته با شکست مواجه شدهاند، اما موفقیتهای اخیر نشان دادهاند که اگر با احترام به منبع اصلی و درک دقیق مخاطب پیش رفت، نتیجه میتواند هم از جنبهی هنری موفق باشد و هم تجاری. با وجود این، وقتی به «کال آو دیوتی» میرسیم، چند سوال کلیدی ایجاد میشود.
چرا تاکنون فیلمی از «کال آو دیوتی» ساخته نشده؟
اگر وارد عمق ماجرا نشویم، شاید با خود بگوییم عجیب است که تا امروز کسی سراغ ساخت فیلمی بر اساس «کال آو دیوتی» نرفته. به هر حال، این فرنچایز نهتنها یکی از پرفروشترین مجموعههای بازیهای ویدیویی تاریخ است، بلکه وفادارترین جامعه مخاطب را هم دارد؛ کسانی که سال به سال نسخه جدید را بدون تردید خریداری میکنند و در دنیای پرهیجان آن غرق میشوند. در واقع، برای برخی از گیمرها ،«کال آو دیوتی» تنها چیزی است که بازی میکنند؛ همین تکمحصولی بودن بسیاری از بازیکنان، قدرت این برند را نشان میدهد. بنابراین، اگر معیار اقتباس سینمایی را وجود یک پایگاه طرفداری عظیم و پایدار بدانیم، «کال آو دیوتی» مدتها قبل باید در اولویت قرار میگرفت.
«کال آو دیوتی» حداقل در ظاهر، جذابیت ویژهای هم برای اقتباس دارد. این مجموعه تنها به جنگهای معاصر محدود نیست؛ بلکه از میدانهای نبرد جنگ جهانی دوم تا عملیاتهای مدرن ضدتروریستی را روایت کرده و حتی پا به قلمروی زامبیها گذاشته است. همین تنوع، به فیلمسازان گزینههای بیشماری میدهد: آیا باید به سراغ یک روایت واقعگرایانه از نبردهای کلاسیک رفت یا یک داستان تخیلی و هیجانانگیز با موجودات فراطبیعی را به تصویر کشید؟
هنوز فاصله زیادی تا مشخص شدن جزئیات پروژه وجود دارد. خریداری شدن حقوق ساخت تنها اولین قدم است و اطلاعات بیشتری درباره داستان، کارگردان یا بازیگران منتشر نشده. اما یک چیز قطعی به نظر میرسد: اقتباس سینمایی «کال آو دیوتی» بدون شک مملو از انفجار، تعقیبوگریز و صحنههای اکشن نفسگیر خواهد بود. پس مشکل چیست؟
اقتباس از یک بازی جنگی، فقط یک فیلم جنگی خستهکننده است
یک، بزرگترین مشکل ساخت یک اقتباس سینمایی از مجموعهای مثل «کال آو دیوتی» این است که در نهایت، چیزی فراتر از یک فیلم جنگی نخواهد بود؛ آن هم نه یک فیلم جنگی عمیق و تاثیرگذار، بلکه محصولی پرزرقوبرق که صرفا میدان نبرد را به یک سرگرمی پرفروش تبدیل میکند. از طرف دیگر، اگر توجه کنید، شما بارها بدون اینکه بدانید، فیلم «کال آو دیوتی» را تماشا کردهاید. در واقع بسیاری از فیلمهای اکشن جنگی بلاکباستری را میتوان افتباسی از این مجموعه دانست!
دو، اغلب وقتی از فیلمهای بزرگ جنگی صحبت میکنیم، منظور آثاری نیست که جنگ را به نمایشی هالیوودیِ از پیروزی و قهرمانی تقلیل دهند. شاهکارهایی مانند «در جبهه غرب خبری نیست»، «مدفن کرمهای شبتاب»، «اینک آخرالزمان» یا «بیا و بنگر» بهیادماندنیاند، چون جنگ را کابوسی نفرتانگیز، ضدانسانی و بیرحم نشان میدهند. جذابترین فیلمهای جنگی آنهایی هستند که با حقیقت تاریک جنگ، با خشونت سیستماتیک و زخمهایی که بر جسم و روان انسان باقی میگذارد، روبهرو میشوند.
در مقابل، «کال آو دیوتی» هیچوقت در این زمین بازی نکرده است. ماموریت اصلی آن همیشه ساده بوده: شما سرباز آمریکایی هستید، همیشه در سمت «درست» تاریخ میجنگید، و همیشه قهرمانانه پیروز میشوید. در چنین شرایطی، یک اقتباس سینمایی از این بازی چیزی جز یک فیلم اکشن معمولی نخواهد بود؛ فیلمی که نه تاریخ را درست روایت میکند، نه جنگ را به چالش میکشد، بلکه صرفا در مقام ستایش ارتش و نمایش قهرمانبازیها میایستد. در بهترین حالت، یک اثر سرگرمکنندهی مصرفی است و در بدترین حالت، تبلیغی مستقیم برای نظامیگری و ارتش آمریکا.
پس چرا قرار است چنین فیلمی ساخته شود؟ پاسخ ساده است: پول. برند «کالاف دیوتی» میلیاردها دلار ارزش دارد و استودیوها بهخوبی میدانند که حتی یک فیلم بیخاصیت هم میتواند با تکیه بر نام این فرنچایز، تماشاگران زیادی را به سینما بکشاند. همانطور که در دنیای واقعی، ارتش بهخوبی میداند چگونه از نمایش قهرمانیها برای جذب نیرو استفاده کند. در نهایت، این فیلم بیش از آنکه درباره «جنگ» باشد، درباره بازار و سود خواهد بود.
